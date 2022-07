Numeri reboanti, che Greg vorrà riproporre anche nei prossimi Europei a Roma, dove ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al cospetto di una squadra dotata di una grande profondità ad altissimo livello. Paltrinieri, da questo punto di vista, è stato il capitano ideale.

Gregorio Paltrinieri oro mondiale nella 10km Credit Foto Getty Images

La benedizione di Thorpe: "Contento per Paltrinieri, grande atleta e bravo ragazzo"

A tessere le lodi del carpigiano è stata anche una leggenda del nuoto, l'australiano Ian Thorpe, autentico eroe a Sydney 2000 e confermatosi stella ad Atene 2004. "Gregorio Paltrinieri è un grande atleta e un bravo ragazzo. Sono stato molto contento per le medaglie d’oro che ha conquistato nell’ultimo Mondiale, ha fatto grandi cose e ha nuotato molto forte", ha detto Thorpe in occasione del premio internazionale Fair Play Menarini.

L’aussie ha poi valutato positivamente la spedizione tricolore, in relazione a quella australiana: "La squadra italiana ha fatto meglio della nazionale australiana. Bene per l’Italia e non per l’Australia, ma metà della nazionale del mio Paese era alla sua prima competizione mondiale e ci saranno altre occasioni per accumulare esperienza, e soprattutto ci saranno due anni per preparare la prossima grande competizione che sono le Olimpiadi".

Considerazioni condivisibili se si prende atto di assenza importanti nel settore femminile come quelle di Ariarne Titmus e di Emma McKeon, senza sottovalutare un Kyle Chalmers non al top della condizione fisica.

