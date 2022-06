Benedetta Pilato ha conquistato ha conquistato la medaglia d’argento sui 50 metri rana ai Mondiali 2022 di nuoto. L’azzurra era la grande favorita della vigilia e si presentava ai blocchi di partenza forte del record del mondo siglato lo scorso anno, ma purtroppo la pugliese non è riuscita a mettere le mani sul titolo iridato nella vasca singola.

La fresca Campionessa del Mondo dei 100 rana sperava in una splendida doppietta a Budapest (Ungheria), ma il 29.80 con cui ha portato a termine la propria fatica non è bastato per battere la coriacea lituana Ruta Meilutyte (29.70).

Mondiali Pilato d'argento nei 50 rana, la doppietta non arriva per un decimo

Benedetta Pilato ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: "Ho sentito la tensione molto più del 100, ci sta. Di meno non potevo fare, lo ho capito in questi giorni. Ho sbagliato partenza, ma fa niente: è una medaglia mondiale e sono contenta lo stesso. Avevo puntato tutto su questa gara, il 100 è stata una sorpresa. Il fatto di avere fatto record del mondo lo scorso anno mi ha messo pressione, peccato ma ci sta".

L’azzurra, che oggi ha concluso la propria avventura in questa competizione e si lancia verso gli Europei di agosto, ha proseguito: "Questa è veramente una bella vasca, sono sempre contenta quando gareggiamo qui. 29.8 non è un tempo che mi rappresenta, ma mi rappresenta in questi giorni".

