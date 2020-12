Oggi sono stati spazzati via tutti i dubbi sulla reale consistenza della tarantina nella doppia vasca. Fenomeno assoluto nei 50, dove vanta peraltro già un argento mondiale in bacheca, l’azzurra era consapevole di dover maturare nei 100 per poter coltivare il sogno a Cinque Cerchi, anche considerando che i 50 non verranno inseriti neppure nel programma di Parigi 2024. Già nel corso delle ISL delle ultime settimane si era percepito il sentore di una Pilato cresciuta a dismisura nei 100 rana: sovente aveva tenuto testa alla campionessa olimpica americana Lilly King, facendosi preferire a tratti nella nuotata e perdendo terreno solo in fase di virata. Allora si gareggiava in vasca corta, mentre quello odierno rappresentava un vero e proprio ‘battesimo del fuoco’ in lunga.