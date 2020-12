La nuova vita di Manuel Bortuzzo continua a prendere forma: il triestino, colpito l’anno scorso da due uomini che l’avevano preso per il figlio di un boss, non perde il sorriso e continua a raccontare le proprie speranze. In particolare, si esprime di fronte alla penna di Massimo Veronese de Il Giornale.

"Non ho proprio detto che mi davo dieci anni per tornare a camminare. Mi è stato chiesto come mi vedo tra dieci anni e io ho risposto: mi vedo in piedi. In realtà io spero di vedermi in piedi prima di dieci anni.Tornare a camminare è il sogno della mia vita, però se non succede vuol dire che realizzerò tutti gli altri.

Nuoto Manuel Bortuzzo torna a nuotare per inseguire il sogno proibito di Tokyo 2020 28/05/2020 A 16:39

In questo periodo ho capito che non conta il risultato che raggiungi, ma il percorso di vita che stai facendo

Su Alex Zanardi: “Ci siamo capiti con poche parole. Oggi non mi basterebbe una giornata per rompergli le palle con le cose che ho da dirgli. Spero solo non debba soffrire perché ha già sofferto tanto. E’ un grande uomo“.

Sulle mancanze rispetto alla vita precedente: “Ho continuato a fare la vita di prima anche se in maniera diversa. Avevo la passione della moto e ora so che non la posso avere. Però la macchina sì. Ma alla fine non conta quello che fai e cosa, ma le emozioni che provi quando le fai“.

Sui film in uscita su di lui: “Uno si intitola ‘L’ultima gara’, un progetto di Raoul Bova che stiamo finendo insieme a Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino ed Emiliano Brembilla. E’ la mia prima volta da attore. Il film si è bloccato solo per il Covid. L’altro è quello che la Moviheart sta realizzando basandosi sul mio libro ‘Rinascere’. Sono curioso di sapere chi sarà l’attore che mi interpreterà, ma la produzione mi ha molto coinvolto nel progetto, mi sono sentito quasi un regista. E’ dedicato, come il libro, a tutte le persone che cercano riscatto e speranza“.

Federica Pellegrini: buon compleanno alla Divina del nuoto italiano

Nuoto Manuel Bortuzzo: "Il mio obiettivo è tornare a camminare, smettiamola di lamentarci" 11/04/2020 A 10:25