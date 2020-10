Federica Pellegrini fa un passo indietro dopo le dichiarazioni di alcuni giorni fa e rassicura tutti i propri tifosi a proposito del prosieguo della sua carriera anche in caso di un nuovo lockdown. “Mi dispiace aver fatto spaventare e angosciare i miei sostenitori. La risposta che ho dato a quella precisa domanda diciamo che è stata dettata dagli effetti prodotti dalla quarantena, dalla rabbia di trovarmi in questa situazione. Si tratta di un momento durissimo, ma sto comunque lottando per tornare a nuotare, ce la metterò tutta“.