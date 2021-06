Secondo quanto riporta RaiSport, il nuotatore cinese Sun Yang è stato squalificato per quattro anni e quindi non parteciperà ai Giochi di Tokyo. La squalifica però è retrodatata, e parte dal febbraio 2020, quindi il cinese potrebbe prendere parte alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove giungerebbe a 32 anni.

La squalifica, arrivata al termine di un nuovo processo celebrato presso la Corte Arbitrale dello Sport, è stata comminata per aver violato le regole antidoping. Per i giudici il cinese “ha agito in modo avventato“, non sottoponendosi ad un test a sorpresa nel settembre del 2018 in Cina. La WADA aveva chiesto una squalifica tra due ed otto anni.

