Federico Burdisso accede alle semifinali dei 200 farfalla ai Giochi Olimpici di Tokyo, ma la sua prestazione non convince del tutto. Il suo 1.55.14 gli vale il pass per il penultimo atto con il settimo tempo di giornata, il terzo nella sua batteria. L’azzurro era partito infatti a spron battuto nei primi cento metri, rimanendo in equilibrio con le sue migliori giornate. Fino alla seconda vasca Burdisso si ritrova a condurre agevolmente, tanto è vero che il suo 53.57 è il tempo migliore di tutte e cinque le sessioni, ma nella seconda parte di gara subisce il ritorno del giovane taiwanese Kuan-Hung Wang, che vincerà la batteria in 1.54.44 (secondo tempo delle batterie), e lo statunitense Zach Harting, secondo in 1.54.92 e quarto assoluto.

Il miglior tempo è dell’ungherese Kristof Milak, che domina l’ultima batteria risultando l’unico nuotatore sotto il muro dell’1.54 (1.53.58 per lui). Dietro di lui e Wang, dentro l’esperto brasiliano Leonardo de Deus (1.54.83); a precedere Burdisso il ventenne svizzero Noe Ponti, vincitore della terza batteria in 1.55.05, ed il giapponese Tomoru Honda (1.55.10). In semifinale anche l’altro azzurro Giacomo Carini, con il decimo tempo assoluto in 1.55.33 grazie al terzo posto nella sessione vinta da Ponti. Bene anche nei 200 metri misti femminili con Ilaria Cusinato (2:11.41) e Sara Franceschi (2:11.47) qualificate in semifinale con il 13esimo tempo e il 14esimo.

Pilato saluta Tokyo

Benedetta Pilato saluta Tokyo e fa ritorno in Italia. La giovane pugliese non sarà al via delle staffette miste del programma olimpico del nuoto in corsie all'Aquatics Center della capitale giapponese. Si conclude così con tanta tristezza questa esperienza per l'argento iridato dei 50 rana che avrebbe sicuramente sperato di fare qualcosa di diverso nella sua prima esperienza in una rassegna a Cinque Cerchi nei 100 rana. L'epilogo della gara individuale sulle due vasche, dove è stata squalificata per gambata irregolare, ha portato a questa decisione, anche per via di una condizione fisica evidentemente non scintillante. Spazio dunque a Martina Carraro (finalista nei 100 rana donne ai Giochi) e ad Arianna Castiglioni (primatista italiana della specialità e a Tokyo per cimentarsi esclusivamente nelle prove a squadre).

