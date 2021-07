Nell'Olimpo del nuoto. Oltre ogni confine, oltre l'immaginazione, dove arrivano solo i piú grandi, con il cuore oltre l'ostacolo. Gregorio Paltrinieri si regala e ci regala una fantastica medaglia d'argento negli 800 stile libero. In una gara leggendaria e che passerá alla storia, soprattutto per le premesse con cui il campione azzurro si é avvicinato a questa finale. Non si era allenato per oltre un mese alla vigilia dei Giochi, colpito da una mononucleosi inaspettata che ne aveva messo addirittura a rischio la partecipazione. Si é qualificato con l'ultimo degli otto tempi utili per l'ultimo atto di questi 800 e li ha affrontati col piglio che solo i fuoriclasse hanno, dominando la gara e venendo superato solo all'ultima vasca dall'americano Robert Finke (7'41''87). Per Gregorio questa é la seconda medaglia olimpica, dopo l'oro nei 1500 a Rio 2016.

Gara condotta dall'inizio, oro vicinissimo

E poco importa per quei 24 centesimi che hanno pregiudicato un oro che sarebbe stato impensabile alla vigilia. Paltrinieri ha messo tutto quello che aveva in vasca, ha iniziato forte, portandosi al comando sin dalle prime bracciate. La resistenza, dovuta alla condizione precaria, ha iniziato a cedere ai 700 metri, quando gli altri favoriti nelle corsie centrali cambiavano ritmo per il rush finale. Invece Paltrinieri ha resistito, ha combattuto e ha dovuto cedere solo all'americano. Terzo posto per l'ucraino Romanchuk, fuori dal podio il tedesco Wellbrock.

Greg entusiasta: "Ci ho messo il cuore"

"Non ci scommettevo, miracolo è poco - ha dichiarato Paltrinieri dopo aver vinto questa incredibile medaglia - Avevo un'altra voglia, indipendentemente dal risultato se le fai col cuore, io ero caduto troppe volte ci ho messo troppa testa queste finali si vincono col cuore. Gli altri possono prepararla meglio, ma il cuore che ci metto io è questo. Non è stato bello l'ho sofferto tanto questo virus, a maggio mi sentivo un Dio e non pensavo che sarebbe stato così. Sono stato fermo un mese, è stato quasi divertente perché da lí è stata un'escalation. Ho perso un mese di allenamento e ho fatto 7'42" oggi. Brutto eh, per carità però è bello così"

