La storia, a suo modo, l'ha scritta comunque. Nonostante la mononucleosi, nonostante i problemi di condizione, nonostante i dubbi iniziali, Gregorio Paltrinieri è riuscito a salire sul podio anche nella 10 km in acque libere. Un'impresa titanica, maestosa, impronosticabile, considerando lo stato di forma dell'azzurro e la difficoltà a reggere nella lunga distanza mostrata dei 1500 metri (dove ha chiuso quarto e in affanno), proprio lui, detentore del record europeo in vasca lunga e del record mondiale in vasca corta in questa distanza.

Potevano essere tre ori, sono arrivate comunque due medaglie: dopo l'exploit d'argento negli 800 ecco il bronzo nel fondo. No limits Greg, nessun confine. Una forza d'animo, un cuore e un coraggio che lo portano di diritto nell'Olimpo dei più grandi del nuoto, per completezza e qualità probabilmente il miglior azzurro di tutti i tempi in questo sport. Perché nessun italiano era mai riuscito a salire sul podio sia in vasca che in acque libere alle Olimpiadi, nessuno era mai riuscito ad imporsi come lui nelle lunghe distanze a livello internazionale. Aveva vinto tutto su 800 e 1500, ora ha fatto capire che anche nel fondo può essere un vincente. Paltrinieri è diventato il terzo atleta della storia a riuscire a vincere una medaglia, nella stessa edizione dei Giochi, sia in piscina che in acque libere, dopo Oussama Mellouli nel 2012 e Florian Wellbrock, che ci è riuscito proprio oggi. Con Massimiliano Rosolino è l'unico nuotatore olimpico italiano ad avere conquistato tutte e tre le medaglie olimpiche (oro, argento, bronzo)

E in attesa di vedere come si presenterà a Parigi 2024, non si può che lodare la magnificenza del meraviglioso Greg, ormai issato lá in alto, dove osano solo i miti. Abbiamo selezionato gli altri grandi cinque nuotatori/nuotatrici azzurri, per metterli a confronto con Paltrinieri, ormai ufficialmente iscritto in questo albo di leggende.

Federica Pellegrini

La Divina, che nelle cinque Olimpiadi disputate (sempre in finale nei 200) ha raccolto forse meno di quanto meritato, ma ha scritto la storia con quei magici 200 stile libero a Pechino 2008. Nei suoi 200 è ancora la primatista mondiale. Record su record su record. Ai mondiali di Melbourne 2007 infranse il primo degli 11 record del mondo da lei stabiliti in carriera. Fu campionessa iridata dei 200 e 400 stile libero sia nel 2009 sia nel 2011, diventando la prima nuotatrice capace di vincere consecutivamente il titolo in entrambe le distanze in due diverse edizioni della manifestazione. Ai campionati del mondo è anche l'atleta più vincente in una stessa gara grazie ai 4 ori, 3 argenti e 1 bronzo conquistati in otto diverse edizioni: dalla rassegna di Montréal 2005 a quella di Gwangju 2019, infatti, è sempre salita sul podio nei 200 m stile libero. Sicuramente la più forte nuotatrice che l'Italia abbia mai avuto e una delle sportive migliori in generale.

Massimiliano Rosolino

Un altro fuoriclasse. Campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti. Nell'Olimpiade australiana ha vinto anche un argento e un bronzo individuali. Tra il 1995 e il 2008 è stato quattordici volte campione europeo e 60 volte a medaglia in queste importanti manifestazioni internazionali: Giochi olimpici, campionati mondiali ed europei. Un fenomeno, probabilmente il più grande che abbiamo avuto in vasca, sicuramente nelle distanze brevi.

Domenico Fioravanti

Breve, ma intenso. Con quel picco inarrivabile a Sydney che rimarrá per sempre scolpito nella storia. Domenica é stato il primo italiano a divenire campione olimpico nel nuoto in corsia e il primo atleta in assoluto a vincere la combinata 100 e 200 metri rana in un'edizione dei giochi olimpici (nel 2000, appunto). Per lui anche due ori europei nei 100 rana e un'accoppiata 50-100 rana d'oro agli Europei in vasca corta di Valencia, sempre nel 2000. Durante la preparazione per i giochi olimpici di Atene 2004 gli viene diagnosticata una ipertrofia cardiaca. A scopo precauzionale gli viene quindi impedito di proseguire l'attività agonistica. Un fulmine a ciel sereno, ma l'immortalitá sportiva fortunatamente l'aveva già raggiunta.

Filippo Magnini

Re Magno, unico nel suo genere. Il miglior stileliberista italiano di sempre nelle distanze brevi, è stato due volte campione mondiale nei 100 metri nel 2005 e nel 2007. Misurandosi tra l'altro (e battendo diverse volte) un fenomeno come Pieter van den Hoogenband. Il primo italiano di sempre a imporsi nella gara regina dello stile. Ha vinto anche due titoli mondiali in vasca corta e complessivamente diciassette ori europei. Nel mezzo anche un bronzo libero nella staffetta 4 per 200 stile ad Atene 2004. Il più forte velocista dello stile che l'Italia abbia mai avuto.

Novella Calligaris

Veneta, tosta, combattiva, ma anche molto elegante. È stata la prima fra gli atleti italiani a vincere una medaglia olimpica nel nuoto (un argento e due bronzi a Monaco 1972) e a stabilire un primato mondiale, negli 800 metri stile libero. Ai Mondiali del 1973 a Belgrado ha vinto l'oro nella stessa disciplina, stabilendo il nuovo record del mondo e mettendo a referto altre due bronzi, nei 400 stile libero e nei 400 misti. Insomma, la prima azzurra a portarci nell'Olimpo del nuoto, la prima a trascinare il tricolore in cima al pianeta.

