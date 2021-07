Lorenzo Zazzeri migliora di un decimo rispetto alle batterie e con 21.75 conquista la sua prima finale olimpica individuale con il settimo tempo. Gara perfetta per il fiorentino nella stessa batteria di Caeleb Dressel. Per lo statunitense miglior tempo e corsia 4 con 21.42 davanti al trentunenne vicecampione uscente Florent Manaoudou (21.53).Una ciliegina sulla torta incredibile, dopo la medaglia con la staffetta, che mi ha dato una carica incredibile.

Zazzeri: ci provo, non ho nulla da perdere

"Questa finale è il coronamento di tutti i sacrifici che ho fatto. Se mi avessero detto prima di partire per il Giappone, che avrei fatto due finali e conquistato un argento, non ci avrei mai creduto. Domani mi divertirò tantissimo, ma ci proverò: non ho nulla da perdere".

