"I limiti, spesso, sono solo nella nostra testa. Mai dire mai, perché i limiti, come le paure, spesso sono solo un'illusione". Possiamo citare quel monumento vivente chiamato Michael Jordan, uno dei suoi idoli, da grande appassionato di basket quale è. Oppure l'ex tecnico degli Houston Rockets di Hakeem ("The Dream", appunto) Olajuwon, il mitico Rudy Tomjanovich, che sul tema si espresse con una delle frasi più iconiche di sempre: "Non sottovalutate mai il cuore di un campione". Per la straordinaria impresa sancita negli 800 stile libero da Gregorio Paltrinieri, calzano a pennello entrambe. La rinascita di un campione ferito, che era arrivato a Tokyo tra mille dubbi, debilitato da una malattia imprevista e improvvisa, spaventato dal primo approccio con le acque nipponiche e subito messo in discussione.

"Le finali si fanno con il cuore"

"Parlare di miracolo è poco, non ci avrei scommesso neanche io - ha dichiarato Greg dopo la magnifica gara - Ma stavolta ci ho messo il cuore. È bellissimo, oggi ero un'altra persona rispetto alla batteria, con un'altra mentalità, un'altra cattiveria e una grande voglia di gareggiare. Dopo la mononucleosi ho avuto paura di tutto. Ero un dio, vincevo tutto, mi sono dovuto fermare un mese e ricominciare dal basso. Un mio carissimo amico ieri sera mi ha scritto: queste finali si fanno col cuore, non con la testa. Ho seguito il suo consiglio. Io forse ero caduto troppe volte nella mia vita nell'errore di voler programmare tutto. Avevo messo troppa testa, troppi pensieri confusi, ma queste finali si vincono col cuore. Gli altri potranno star meglio di me fisicamente e preparare meglio la gara tatticamente, ma il cuore che ci metto io è troppo".

Paltrinieri come Pellegrini e Battistelli

E Greg il cuore lo ha messo in vasca sin dalle prime bracciate e si è tolto una soddisfazione enorme, dimostrando di essere più forte del destino, più caparbio di chiunque altro, più tosto della sfortuna. Nessuno sembrava più credere in lui, in una possibile medaglia. Ma in Paltrinieri è insito l'istinto del fuoriclasse, la grinta di chi vuole sempre allontanare il limite da superare. Nell'occasione, Gregorio ha conquistato la seconda medaglia olimpica della carriera, dopo il successo ottenuto a Rio De Janeiro nei 1500 metri stile libero. In passato solamente Federica Pellegrini (2004 e 2008) e Stefano Battistelli (1988 e 1992) sono stati capaci di salire sul podio in eventi individuali di Giochi Olimpici differenti. Per il nuoto italiano, inoltre, si tratta della quarta medaglia nell’edizione in corso, nonché della 26esima complessiva conteggiando anche gli eventi in acque libere. Numeri alla mano, solamente a Sidney nel 2000 (6) sono stati ottenuti più podi dagli azzurri.

1500 stile e 10 km, cosa aspettarsi?

E adesso? Adesso viene il bello. Perché Paltrinieri è tenace, ha coraggio e può migliorare la condizione, nuotando giorno dopo giorno, allenandosi e sfruttando le sue capacitá di recupero. Bisognerá testare la resistenza sulle distanze più lunghe, visto che negli 800 è calato nel finale, ma questa medaglia lo ha sicuramente sbloccato e motivato. Ora sa di avere comunque chances per dire la sua anche in queste Olimpiadi che sembravano inizialmente maledette. E se ha vinto l'argento nella gara a lui meno congeniale sulla carta, è lecito attendersi altro nelle due discipline in cui si è allenato di più come 1500 metri stile libero o 10 km in acque libere? C'è tempo per ritrovare la forma, c'è un cuore gigante per sovrastare qualsiasi ostacolo e andarsi a prendere ciò per cui si lavora da anni. C'è Gregorio Paltrinieri, pronto a scrivere un'altra indelebile pagina nella storia del nuoto azzurro e dello sport italiano in generale.

