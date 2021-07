A un passo dal sogno, pur infrangendo il record italiano e conducendo la gara per due frazioni su quattro (Ceccon e Martinenghi eccellenti). Grande prestazione della staffetta azzurra 4 per 100 mista mista, che chiude al quarto posto, ma senza rimpianti. Federica Pellegrini, Elena Di Liddo, Thomas Ceccon, Nicoló Martinenghi hanno nuotato tutti sui loro limiti e nel finale Federica Pellegrini si è trovata a combattere con due specialiste dei 100 sl come la Yang e soprattutto l'australiana McKeon.

La Gran Bretagna vince l’oro con il nuovo record del mondo in 3’37″58, secondo posto per la Cina in 3’38″86, terza piazza per l’Australia in 3’38″95, quarta l’Italia, a 33 centesimi dal podio, e quinti i deludenti Stati Uniti in 3’40″58

