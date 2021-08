Amore e coraggio, queste le parole chiave di questa edizione dei Giochi Olimpici di Tokyo. Oggi, la nuotatrice brasiliana Ana Marcela Cunha, nuova campionessa olimpica della 10 chilometri femminile, ha dedicato la sua vittoria alla fidanzata Maria Clara Fontuora, esperta di marketing sportivo e punto di riferimento fondamentale per la sua carriera. Per le due non si tratta di un coming out, in quanto già dichiaratamente lesbiche da qualche anno.

"Sognavo una medaglia olimpica e per me vuol dire moltissimo aver vinto qui. Mi ha spronata l'esempio di tanti altri atleti brasiliani che a Tokyo sono andati sul podio" - le parole della Cunha a fine gara. Immediata, sempre su Instagram, la risposta della fidanzata Maria Clara Fontoura: "Amore, sei la campionessa". Parole che narrano di un amore reciproco, coraggioso, soprattutto in un Paese come il Brasile in cui, con la presidenza Bolsonaro, la comunità LGBTQ+ è vista tutt'altro che di buon occhio.

La dedica di Cunha non è però un caso isolato, ma fa infatti coda al coming out dell'azzurra Lucilla Boari nel tiro con l'arco, ai calzini arcobaleno di Nike Lorenz, capitano della nazionale tedesca di hockey su prato, ed alle parole del fenomenale tuffatore britannico Tom Daley che, dopo il suo oro, aveva dichiarato in maniera inequivocabile "Orgoglioso di essere gay e campione olimpico".

