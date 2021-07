È un Gabriele Detti che è uscito amareggiato dalla vasca dell'Aquatics Centre di Tokyo. I 400 e gli 800 stile libero olimpici hanno lasciato al livornese l'evidenza che la miglior versione di sé non c'era. Il sesto posto nella Finale delle otto vasche e l'atto conclusivo non centrato nell'altra specialità pongono l'accento su una situazione di difficoltà che non è nata nel 2021. Riavvolgendo il nastro, i guai per l'azzurro sono iniziati da un problema alle spalla nel 2018. Un fastidio che l'ha costretto ad un lungo periodo di stop per leccarsi le ferite nella speranza di tornare quello che a Rio 2016 aveva vinto due bronzi nei 400 e nei 1500 stile libero e aveva vinto il bronzo iridato nei 400 sl e l'oro iridato negli 800 sl a Budapest.

Oggi, tralasciando l'eccellente 400 sl nuotato al Trofeo Settecolli 2020, quello che è mancato è stato lo spirito e la consapevolezza di poter essere lì per vincere. L'atleta che negli ultimi 100 metri montava letteralmente sull'acqua e faceva la differenza, ha lasciato spazio a una versione anonima e piatta, priva di forza. Spiace dirlo perché si è sempre al cospetto di un campione che a 27 anni deve ritrovarsi.

"di Giandomenico Tiseo".

SPORT EXPLAINER: Nuoto

