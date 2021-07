Con le unghie e con i denti, affaticato dalla convalescenza della mononucleosi, ma in finale. Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 3:30 Gregorio Paltrinieri si giocherà la finale degli 800 metri stile libero dopo essersi qualificato nelle batterie con l'ultimo tempo utile. Questi i suoi avversari: Romanchuk, Wellbrock, Finke, Auboeck, Costa, McLoughlin, Frolov. 7'47"73 il tempo del campione del mondo, mentre Gabriele Detti è out col 12° crono in 7'49"47.

La gara

Nell’ultima gara di giornata l’attesa era molta e le conferme sono arrivate su un Gregorio Paltrinieri lontano dalla miglior forma. La mononucleosi che l’ha colpito a un mese dai Giochi ha avuto un impatto importante sulla sua condizione e così il 7’47″73 nelle heat degli 800 stile libero maschili di oggi si descrive da solo. Una qualificazione per la finale con l’ultimo tempo utile figlia più della voglia e determinazione che delle risorse atletiche. Forza che purtroppo neanche Gabriele Detti ha fatto vedere: dopo il sesto posto dei 400 sl, il livornese è affondato letteralmente su una distanza che per lui era stata d’oro mondiale nel 2017 a Budapest (Ungheria). Sedici vasche che quindi vedranno l’ucraino Mykhailo Romanchuk (7’41″28) e il tedesco Florian Wellbrock (7’41″77) giocarsi l’oro in finale, mentre lo statunitense Robert Finke (7’42″72) potrebbe recitare il ruolo del terzo incomodo.

Le parole di Paltrinieri

"Ammetto che è stata dura, fino a qualche giorno non sapevo se farle o non farle. Sono stato un mese fermo a giugno. Il 99% delle persone si sarebbe fermato e demoralizzato. Sono qua e me la gioco. Sono contento di essere entrato, vediamo in finale che succede”.

