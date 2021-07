Margherita Panziera si qualifica per le semifinali dei 200 dorso alle Olimpiadi di Tokyo. La venticinquenne di Montebelluna stacca il pass per il penultimo atto per mezzo del tempo nuotato nella terza batteria, che le vale il 12° crono e, dunque, la certezza di tornare in acqua questa notte, poco dopo le 4:30 italiane, per tentare l'ingresso nella sua prima finale a cinque cerchi in carriera. Una qualificazione in semifinale senza grandissimi rischi.

Nulla di neppure lontanamente vicino, per fortuna, alla beffa del 2016, quando fu la prima delle eliminate dalle fasi che contano, ma soltanto la consapevolezza di aver fatto parte di una batteria un pochino più lenta rispetto alla seconda e alla quarta. E chiaro che, per puntare alla finale e, soprattutto, ad una medaglia, bisognerà cambiare decisamente marcia.

Volano Simone Sabbioni, Niccolà Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini, che nella 4x100 misti mista combattono nella loro batteria alla pari con Cina e Australia, chiudono terzi e grazie ai risultati della prima batteria chiudono quinti e conquistano un posto in finale. Batteria azzurra che vede come primo frazionista Simone Sabbioni che chiude in 53.96 la sua frazione a dorso al sesto posto. Poi c’è Niccolò Martinenghi con la rana che chiude in 1:52.34, risalendo così al terzo posto.

A delfino è la volta di Elena Di Liddo, che fa un 57.29 che vale un tempo complessivo di 2:49.63 per il secondo posto. È la volta di Federica Pellegrini che partendo seconda nello stile libero vola nell’acqua con un 53.02 che vale il terzo posto finale con 3:42.65 e terzo posto che vale un posto in finale. La finale sabato mattina.

