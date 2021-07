Hanno conquistato una medaglia meravigliosa e storica, coronando un percorso che li ha visti crescere insieme negli ultimi anni. Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo sono i quattro protagonisti dello splendido argento messo in bacheca dalla staffetta quattro per 100 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un'impresa che mette in copertina il poker d'assi azzurro, che ha ancora voglia di stupire, sia a livello individuale che nella staffetta mista.

Alessandro Miressi, la grande speranza

Tokyo 2020 Italia da sogno: argento nella 4 per 100 stile libero uomini!

Torinese, classe 1998, sicuramente la "stellina" di questo gruppo azzurro. Un ragazzo di 22 anni che vanta giá nel curriculum un oro e un argento europeo individuali nei 100 metri stile libero. Il 18 maggio di quest'anno, agli europei di Budapest, ha stabilito il nuovo record italiano nei 100 stile libero, fermando il cronometro in semifinale a 47"53. Miressi era giá molto quotato a livello giovanile, anche se prime gare internazionali lo hanno visto protagonista nei 400 stile libero, una distanza che è stata cambiata dal suo tecnico (Antonio Satta) per una crescita fisica importante nel corso degli ultimi anni. Alto quasi due metri, il piemontese ha deciso di dedicarsi alla velocità e i risultati sono arrivati. Nota a margine: Miressi è un grande appassionato di basket e, in particolare, di NBA (tifa Boston Celtics).

Thomas Ceccon, il più completo

Completo, istrionico, ambizioso, a volte spavaldo. Thomas Ceccon, veneto originario di Thiene e classe 2001, è un tipo di nuotatore che lo sport italiano non ha mai avuto. Un ragazzo forte e competitivo nel dorso, nello stile, nella farfalla e nel misto (ovviamente). Un talento che si è formato Centro Federale "Alberto Castagnetti" di Verona, condividendo l'impianto con altri nuotatori della Nazionale, tra i quali Federica Pellegrini. L'esplosione è arrivata ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires nel 2018. Iscritto a sei gare individuali e due staffette, Ceccon vince la medaglia d’oro nei 50 metri stile libero, l’argento nei 50 metri dorso e nei 200 metri misti, il bronzo nei 100 dorso e con la staffetta 4x100 m mista, con il rammarico di non aver ripetuto in finale dei 50 farfalla il tempo della semifinale (23”46), che gli sarebbe valso la prima posizione in luogo della quarta (23”65). Agli Europei di Budapest 2020 è andato a podio con tre staffette differenti, a conferma della sua grande affidabilitá nel lavoro di squadra.

Lorenzo Zazzeri, l'artista

Prima dorso, poi stile libero, infine misto. Lorenzo Zazzeri, fiorentino classe 1994,ha da tempo abbandonato le ambizioni personali nell'individuale e si è concentrato sulle staffette, dove riesce a rendere di più e a competere ad altissimi livelli (come testimoniano il bronzo vinto ai Campionati mondiali di nuoto in vasca corta 2018 a Hangzhou nella staffetta 4x50 metri sl e il bronzo nella 4x100m sl ai recenti Europei di Budapest). È anche un pittore conosciuto sui social con l'acronimo '"ZazzArt", dato dalla fusione del cognome "Zazzeri" (abb. Zazz) e della parola "Arte" (abb. Art). Ha esposto alla Biennale internazionale dell'arte contemporanea a Firenze nel 2017 con l'opera intitolata "Bon appétit" e di lui sono stati apprezzati i ritratti di due icone dello sport come Kobe Bryant (internazionale) e Gregorio Paltrinieri (italiano).

Manuel Frigo, gregario di lusso

Un altro veneto, di Cittadella, provincia di Padova. Manuel Frigo deve la svolta della sua carriera al cambio di allenatore avvenuto tra 2018 a 2019. Da Priamo a Rossetto, con il trasferimento a Roma che ne ha completato la crescita agonistica. Anche lui, come Zazzeri, è più incisivo nelle staffette che nell'individuale. Si è specializzato in quella stile libero e nel misto, che gli ha dato le recenti soddisfazioni, sia ai mondiali coreani del 2018 che agli Europei 2020. Nel poker azzurro può essere considerato un gregario, ma la sua grande accelerazione nel finale gli consente di essere un ottimo quarto staffettista.

