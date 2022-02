La portabandiera dell'Italia alla cerimonia di chiusura sarà Francesca Lollobrigida. Lo ha annunciato il CONI, che ha voluto insignire la pattinatrice di velocità laziale di questa onorificenza dopo . Lo ha annunciato il CONI, che ha voluto insignire la pattinatrice di velocità laziale di questa onorificenza dopo l'argento conquistato nei 3000 m su pista lunga

Francesca raccoglie il testimone che è stato di Michela Moioli alla cerimonia d'apertura. Inizialmente la snowboarder doveva essere incaricata proprio del ruolo assegnato alla Lollo , ma è stata "promossa" dopo l'infortunio di Sofia Goggia, che aveva ricevuto il Tricolore dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ad

Lollobrigida prima gioia azzurra: il mini-movie del suo argento!

Pechino 2022 Beijing Today: il meglio del Day 11 11 ORE FA

In ogni caso, Moioli non potrebbe più rivestire questo ruolo, visto che è già tornata in Italia dopo l'argento conquistato nella prova a squadre dello snowboard cross insieme a Omar Visintin.

Ed è un po' questo il problema del portabandiera della chiusura: se per l'apertura la scelta è ampia, perché molti atleti partono comunque prima per adattarsi al fuso orario, per la chiusura sono pochi quelli che restano. In ogni caso la scelta del Presidente Giovanni Malagò è chiara:

È un giusto riconoscimento per quanto Francesca ha fatto finora a Pechino e anche uno sprone per quanto dovrà fare nei prossimi giorni. Inoltre, credo che sia un doveroso segnale di attenzione verso la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e il suo presidente Andrea Gios, che hanno onorato questi Giochi conquistando importanti successi per l’Italia Team

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Pechino 2022 Goggia-Delago, bis di medaglie da brividi: il riassunto del Day 11 14 ORE FA