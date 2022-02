Si sono chiusi i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 e con essi vanno in archivio e con essi vanno in archivio tanti bei momenti di sport

Non c'è olimpiade, però senza un tocco di colore e infatti siamo stati spettatori, oltre che di imprese epiche , anche di alcune stranezze o di episodi quantomeno curiosi nell'arco di queste due settimane abbondanti.

Ad

Curling tra baffi, tatuaggi e trofei: ecco Matt Hamilton sul ghiaccio

Bing Dwen Dwen al posto dei fiori

Una delle prime stranezze sbalzate all'occhio di tutti è stata durante le varie cerimonie di premiazione: spesso non c'erano i fiori, ma Bing Dwen Dwen, il mitico panda mascotte andato esaurito a breve in tutti gli shop olimpici . Idolo indiscusso di questa edizione, probabilmente è andato a ruba anche perché, con questa frequenza di apparizioni, era impossibile non notare quanto fosse "coccoloso".

Trofeo Bing Dwen Dwen al posto dei fiori Credit Foto Getty Images

Piumoni per ripararsi dal vento

Se vediamo il piccolo panda dall'inizio, ciò che invece abbiamo visto l'ultimo giorno sulle pista da sci è stato ancora più strano. A causa del forte vento e del freddo rigido, gli atleti del team event, arrivati in fondo, si coprivano con dei piumoni da letto invece che con le solite giacche.

Freddo polare, Brignone e De Aliprandini si coprono durante il team event

Kinesiotape in faccia

Il freddo pungente è stato uno degli elementi che hanno fatto compagnia a tutti questi Giochi e ai rispettivi atleti delle discipline all'aperto. Per questo, già da subito, ci eravamo accorti di fisionomie "strane", visi letteralmente coperti e quasi indistinguibili. Quasi tutti, infatti, indossavano cerotti antifreddo (banalmente nastri da kinesiotaping ) per proteggere la pelle di naso e zigomi dalle aggressioni atmosferiche.

Robot che giocano a curling

Che il futuro sia delle macchine è inevitabile, ma vedendo certe scene è impossibile a non pensare allo scenario distopico di Terminator, anche se stiamo parlando solo di sport. E infatti è stato curioso vedere come dei robot fossero in grado, in maniera rudimentale, di giocare a curling.

Un robot gioca a curling al posto delle persone

Robot anche in mensa

Non solo atleti, ma anche inservienti alla mensa. I robot visti in Cina erano decisamente bizzarri, come questo impianto per servire i pasti: tutto assolutamente automatizzato, dall'impiattamento alla consegna al tavolo, per evitare il più possibile i contatti umani. E se qualcuno avesse voluto un cocktail? Nessun problema, c'è anche la modalità bartender!

Baristi robot e avanguardia: ecco come sarà distribuito il cibo ai Giochi

Anno della tigre: celebriamolo

Il calendario cinese celebra con l'oroscopo l'anno della tigre. Quale occasione migliore per festeggiarlo che farsi una bella run di snowboard big air con un tutone tigrato? Lo ha fatto la francese Lucile Lefevre, con tanto di coda.

Lefevre show nel big air: scende vestita da tigre

Mai più sangue nel pattinaggio di velocità

I Giochi di PyeongChang 2018 sono ricordati anche per una scena splatter che aveva purtroppo coinvolto l'Italia: Nicola Tumolero, in uno scontro nella gara a squadre con Riccardo Bulgari, era caduto ed era rimasto ferito. Al di là del sangue ovunque, l'azzurro si era procurato un taglio così profondo che gli aveva addirittura reciso di netto il tendine tibiale anteriore. Ebbene, da questa edizione è impossibile assistere nuovamente a episodi simili: il pattinaggio di velocità ha infatti implementato le tute antitaglio, diavolerie dell'ingegneria tessile che evitano gli squarci nel contatto eventuale con le lame, impedendo così agli atleti di ferirsi.

Olimpiadi invernali... Senza neve!

Aveva scatenato i commenti negativi di tutti la località dello sci alpino, nei primi giorni: la pista di discesa era una lingua di neve artificiale che fendeva il verde/marrone delle montagne circostanti. E tutti si chiedevano come fosse possibile disputare delle Olimpiadi Invernali senza neve. Sono stati accontentati: in questi 15 giorni la neve è arrivata, e anche abbondante!

La pista di discesa a Pechino 2022 con il cannone sparaneve Credit Foto Getty Images

