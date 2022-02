le Olimpiadi di Pechino 2022, XXIV edizione dei Giochi invernali. 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi. Si tratta del secondo bottino più cospicuo di sempre per quel che riguarda le rassegne su neve e ghiaccio, battuto solo dall'edizione di Lillehammer 1994 dove la spedizione azzurra arrivò a 20. Dopo oltre due settimane di emozioni, trionfi, sorprese e cadute si sono concluse, XXIV edizione dei Giochi invernali. L'Italia ha chiuso la sua avventura con 17 medaglie e nello specifico. Si tratta del secondo bottino più cospicuo di sempre per quel che riguarda le rassegne su neve e ghiaccio, battuto solo dall'edizione di Lillehammer 1994 dove la spedizione azzurra arrivò a 20.

E se come di consueto, salire sul podio su questo palcoscenico vale una carriera e costituisce un ricordo indimenticabile, non va trascurato che ogni medaglia porta in dote anche un lauto premio in denaro, almeno per quanto riguarda alcuni Comitati olimpici nazionali. Il CONI, ad esempio, pagherà 180.000 euro agli atleti vincitori di una medaglia d'oro, 90.000 euro per ogni argento e 60.000 euro per ogni bronzo. Da sottolineare che i premi sono da considerare per il singolo atleta, quindi, ad esempio, Amos Mosaner e Stefania Costantini riceveranno 180.000 euro ciascuno per l'oro nel curling doppio misto. In tutto, la cifra complessiva riservata ai medagliati italiani di Pechino ammonta a 2,37 milioni di euro.

L'Italia è uno dei Paesi che offre i premi maggiori per le medaglie olimpiche e questo fa di Arianna Fontana l'atleta in assoluto con i guadagni più importanti a Pechino 2022. La straordinaria atleta azzurra otterrà un bottino di 360.000 euro, salendo sul gradino più alto di questa speciale classifica. Alle sue spalle? L'ungherese Liu Shaong, un oro e due bronzi nello short track, e il biathleta francese Quentin Fillon Maillet, due ori e tre argenti in Cina.

La top 5 dei guadagni dalle medaglie a Pechino 2022*

1. A. FONTANA (ITA) Short track 360.000 € 2. S. LIU (HUN) Short track 318.000 € 3. Q. FILLON MAILLET (FRA) Biathlon 205.000 € 4. A. BOLSHUNOV (RUS) Sci di fondo 186.000 € 5. A. MOSANER (ITA) Curling 180.000 € 5. S. CONSTANTINI (ITA) Curling 180.000 €

Se vi state domandando perchè questa classifica non sia dominata dai norvegesi, visto che gente come Johannes Boe, Marte Roeiseland, Johannes Klaebo e Therese Johaug ha fatto incetta di medaglie, è presto detto: il loro Comitato non prevede premi in denaro per i podi a cinque cerchi. Nelle primissime posizioni mancano anche le formidabili olandesi Irene Schouten (3 ori e un bronzo nello speed skating) e Suzanne Schulting (2 ori, 1 argento e 1 bronzo nello short track). I premi offerti dai Paesi Bassi sono molto inferiori a quelli italiani e le due atlete riceveranno rispettivamente 105.000 euro e 82.500 euro. La prima incasserà meno soldi della nostra Francesca Lollobrigida (150.000 euro per la laziale, così come Federica Brignone, Omar Visintin, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola) pur avendo vinto due medaglie in più. La seconda anche meno di Sofia Goggia (90.000 per l'argento in discesa libera) pur avendo vinto, numericamente parlando, quattro volte tanto.

Discorso simile anche per la giapponese Miho Takagi, uno oro e tre argenti nello speed skating e pronta a ricevere il corrispettivo di 87.500 euro. Lindsay Jacobellis ha messo in bacheca due ori nello snowboard cross, portando a casa 68.000 euro e dunque meno dei 90.000 euro portati in dote dall'argento nella prova a squadre a Michela Moioli. Nello sci alpino femminile, Lara Gut-Behrami e Michelle Gisin hanno ottenuto un oro e un bronzo a testa, risultati che la Svizzera paga poco più di 65.000 euro ciascuna e dunque poco più di quanto riceverà Nadia Delago (60.000) con il bronzo in discesa. La Germania, invece, assegnerà 80.000 euro al fenomenale bobbista Francesco Friedrich (due ori), meno di un singolo argento in casa Italia. Non sono disponibili i dati in questione della Cina, quindi non sappiamo se e quanto avranno fruttato i due ori e l'argento di Eileen Gu nel freestyle.

