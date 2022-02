Tra freddo e mascherine sembra oramai quasi normale non riuscire a riconoscere gli atleti che scendono in pista, ma quello che gli spettatori non si aspettavano alle Olimpiadi invernali di Pechino era di vederli gareggiare con il volto coperto di nastro adesivo. Potrebbe addirittura diventare un accessorio alla moda: tute colorate, cappelli, scaldacollo, fucili e, appunto... nastro adesivo.