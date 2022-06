Ora sarà da seguire attentamente la sfida tra Ungheria e Canada, ma, salvo clamorose sorprese, il Setterosa è riuscito ad agguantare il primo posto nel Girone A dei Mondiali di pallanuoto femminile a Budapest. Le azzurre infatti, come previsto, hanno sbrigato senza patemi la pratica Colombia: nettissimo 31-5. La banda di Carlo Silipo ora, come detto, attende l’ultima sfida del raggruppamento: le magiare padrone di casa sono nettamente superiori alle nordamericane che, con una clamorosa vittoria (serve anche uno scarto maggiore alle due reti), potrebbero sognare il sorpasso. Sembra essere pura utopia, dunque, con la leadership il Setterosa va a prendersi la qualificazione ai quarti di finale, con la semifinale più che abbordabile.

Match senza storia, se non nei primi minuti, approcciati senza tensione dalle azzurre. Le colombiane resistono fino al 2-2, poi va in scena lo show azzurro: 10-0 di parziale per arrivare all’intervallo sul 12-2. La banda sudamericana tiene lo scarto al minimo nella terza frazione, poi crolla fisicamente e le azzurre dilagano con un 14-1 nell’ultimo quarto. Da sottolineare che oggi è stata impiegata Laura Teani in porta, mentre la top-scorer è stata Silvia Avegno con sei reti.

Italia-Colombia 31-5

Italia: Teani L. , Tabani C. 4, Marletta C. 3, Avegno S. 6, Queirolo E. , Giustini S. 5, Picozzi D. 3, Bianconi R. 3, Emmolo G. , Palmieri V. 1, Galardi G. 3, Viacava G. 2, Banchelli C. . All. Silipo

Colombia: Agudelo S. , Rivera A. , Restrepo V. 2, Ortega Fuentes C. , Caicedo Granada A. 1, Atheoruta Gil J. , Marin Correa D. , Lastre Palomeque C. , Serna Quiroz M. , Vanegas Morales S. 1, Atehortua Gil S. 1, Correa Vanegas A. , Chamorro Vergara I. . All. Lopez Molina

Arbitri: ANBAR (KUW), WILLIS (RSA)

