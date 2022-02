inarrestabile. Solo così può essere definita Chemik Police. L'opposto azzurra chiude con 24 punti e il 63% in attacco, mettendo in mostra tutto il meglio del suo repertorio (anche in difesa) e confermando di essere valore aggiunto per una squadra che accede ai quarti di finale di CEV Champions League femminile quale prima testa di serie - miglior vincente tra le cinque Pool - e allunga a 24 la striscia di successi consecutivi nella competizione. Nel successo che tiene vivissimi anche i magistrale regia di Asia Wolosz. La palleggiatrice polacca regala spettacolo a 360°, risultando perfetta anche come senso della posizione in difesa e trovando un braccio armato (letteralmente) nei devastanti 1° tempi di Raphaela Folie. La centrale azzurra conferma di essersi completamente ritrovata dopo anni davvero difficili - che l'avevano portata a valutare attentamente anche l'ipotesi ritiro - e continua a mantenere percentuali offensive impressionanti. Miriam Sylla ritrova invece la tanto agognata continuità, entrando a partita in corso e facendo la differenza soprattutto nel 2° set. Per la schiacciatrice della Nazionale 10 punti col 60% in attacco e tanta solidità anche in ricezione, in una serata che speriamo possa essere quella della definitiva svolta stagionale. Letteralmente. Solo così può essere definita Paola Egonu , anche oggi debordante nel 3-0 che l'A. Carraro Imoco Conegliano rifila al. L'opposto azzurra chiude cone il 63% in attacco, mettendo in mostra tutto il meglio del suo repertorio (anche in difesa) e confermando di essereper una squadra che accede ai quarti di finale di CEV Champions League femminile quale prima testa di serie - miglior vincente tra le cinque Pool - e allunga ala striscia dinella competizione. Nel successo che tiene vivissimi anche i sogni di gloria della Vero Volley Monza , c'è anche e soprattutto ladi. La palleggiatrice polacca regala, risultando perfetta anche come senso della posizione in difesa e trovando un braccio armato (letteralmente) neidi. La centrale azzurra conferma di essersi completamente ritrovata dopo- che l'avevano portata a valutare attentamente anche l'ipotesi ritiro - e continua a mantenere percentuali offensive impressionanti.ritrova invece la tanto agognata continuità, entrando a partita in corso e facendo lasoprattutto nel. Per la schiacciatrice della Nazionale 10 punti col 60% in attacco e tanta solidità anche in ricezione, in una serata che speriamo possa essere quella della definitiva svolta stagionale.

1° tempo spaziale di Raphaela Folie contro il Chemik

Difficile trovare un aggettivo per descrivere questa Imoco Conegliano, specialmente per quanto visto nel big match contro il Chemik Police. La squadra allenata da Daniele Santarelli - il quale sfrutta al meglio tutto il roster a sua disposizione, specie nel momento in cui Kathryn Plummer soffre un po' troppo in ricezione - domina a 360°, senza peraltro beneficiare di grandi risultati dal principale fondamentale contemporaneo, ovverosia la battuta. Bastano e avanzano le super-difese della coppia Sylla-Wolosz e la magistrale regia della palleggiatrice azzurra, che si diverte tantissimo a spingere i 1° tempi di Folie ma anche nel variare tra posto 2 e 4 per tenere in ritmo qualsiasi compagna. All'autentica festa del PalaVerde si unisce anche Moki De Gennaro, come sempre leader aggiunta e giocatrice tuttofare di questa Conegliano, capace di fare la differenza non solo nelle coperture ma anche da alzatrice aggiunta. Un lusso che nessun altro club può permettersi in questa Champions, neppure un Chemik che deve assolutamente vincere per tenere vive le speranze di qualificazione.

Lo 0-3 incassato, unito ai risultati delle altre sfide di questo 6° turno europeo, costringono però la squadra allenata da Jacek Nawrocki a salutare la competizione. Troppi i 7 set persi a parità di punti in classifica (12) con la Vero Volley Monza, che ora deve sperare nel successo dell'Igor Gorgonzola Novara sulla Dinamo Mosca. Un risultato incredibile, per una squadra - oggi sicuramente penalizzata da tante e importanti assenze - che ha appena ingaggiato la statunitense Danielle Drews e può contare su elementi fondamentali delle nazionali serba e polacca. Il problema, per le avversarie, è dato dal fatto che questa Conegliano risulta ingiocabile per tutti, a eccezione solamente del VakifBank di Giovanni Guidetti. Sarà interessante scoprire quale formazione potrà giocare il ruolo di terzo incomodo in quella che, sorteggio permettendo, sembra l'ennesima finale anticipata del grande volley internazionale a livello di club.

Il tabellino

A. Carraro Imoco Conegliano - Grupa Azoty Chemik Police 3-0 (25-19; 25-22; 25-22)

Conegliano : Caravello n.e., Plummer 2, Courtney 6, Folie 11, Omoruyi 2, De Gennaro (L), Vuchkova 4, Frosini n.e., Gennari, Wolosz 1, Sylla 10, Egonu 24, Fahr n.e., Munarini n.e. All . Santarelli.

: Caravello n.e., Plummer 2, Courtney 6, Folie 11, Omoruyi 2, De Gennaro (L), Vuchkova 4, Frosini n.e., Gennari, Wolosz 1, Sylla 10, Egonu 24, Fahr n.e., Munarini n.e. . Santarelli. Police: Stenzel (L), Drews 13, Rios 5, Brakocevic 10, Wasilewska 1, Polec, Lukasik 15, Czyrnianska, Zurawska (L) n.e., Milenkovic n.e., Pol 6. All. Nawrocki.

* * *

