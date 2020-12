Modena ha sconfitto il Knack Roeselare per 3-2 (25-27; 25-19; 22-25; 25-22; 15-11) nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile. I Canarini hanno dovuto faticare più del previsto contro la compagine belga, che ospitava il primo dei due round robin della Pool D. Gli emiliani, reduci dalle spettacolari affermazioni contro il Kuzbass Kemerovo di Ivan Zaytsev e il Varsavia di coach Andrea Anastasi, hanno sofferto contro i padroni di casa e, sotto 1-2, sono riusciti comunque a salvarsi al tie-break.

Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Andrea Giani , saldamente in testa alla classifica del girone. Risulterà comunque decisivo il secondo round robin in programma al PalaPanini a inizio febbraio, Modena è comunque più vicina ai quarti di finale della massima competizione continentale: alla fase a eliminazione diretta accederanno le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate.

A trascinare i Canarini è stato un superlativo Daniele Lavia: lo schiacciatore ha messo a segno 20 punti (58% in attacco) ed è stato il terminale di riferimento per il regista Micah Christenson. Si è fatto apprezzare il martello Moritz Karlitzek (14), sostituito nel tie-break dal giovane Tommaso Rinaldi (3). Un po’ sottotono l’opposto Luca Vettori (10), doppia cifra anche per il centrale Dragan Stankovic (10, 2 muri) affiancato da Daniele Mazzone (9). Il Roeselare ha attaccato a spron battuto dopo aver accumulato due nette sconfitte nei primi due match, ma oggi le prove sopra le righe di Hendrik Tuerlinckx (24), Matthijs Verhanneman (20) e Matthijs Desmet (20) non sono bastate.