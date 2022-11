Sir Sicoma Monini Perugia comincia con un successo 3-0, senza diritto di replica, contro l'ACH Volley Lubiana. Coach Andrea Anastasi decide di fare ampio turnover, schierando Gregor Ropret in regia e dando spazio a Jesus Herrera Jaime quale opposto titolare, con la coppia Plotnytskyi-Semeniuk in banda e quella Mengozzi-Solé al centro della rete. Leggendo i nomi nel 6+1 titolare dei Block Devils, con Alessandro Piccinelli da libero, viene difficile definirlo turnover, considerando che questa formazione supererebbe tante delle avversarie presenti in questo torneo europeo. Nonostante l'ampio turnover, l'avventura europea in CEV Champions League 2022-23 dellacomincia con un, senza diritto di replica, contro l'. Coach Andrea Anastasi decide di fare ampio turnover, schierandoin regia e dando spazio aquale opposto titolare, con la coppiain banda e quella Mengozzi-Solé al centro della rete. Leggendo i nomi nel 6+1 titolare dei, con Alessandro Piccinelli da libero, viene, considerando che questa formazione supererebbe tante delle avversarie presenti in questo torneo europeo.

Nella serata tranquilla del Pala Barton, brilla enormemente la stella di Oleh Plotnytskyi. Lo schiacciatore ucraino domina dai nove metri (5 ace, sui 13 di squadra dei sirmaniaci) e chiude con 16 punti (59% di eccellenza in attacco), confermandosi giocatore all-around vista anche l'enorme qualità in ricezione e da palleggiatore aggiunto. Molto bene anche Ropret nel variare le opzioni offensive, tenendo sempre in ritmo qualsiasi suo attaccante.

La partita

Esordio migliore, considerate anche le assenze per turnover, non avrebbe potuto esserci. La Sir Sicoma Monini Perugia travolge 3-0 un ACH Volley Lubiana che recita alla perfezione il ruolo della vittima sacrificale, considerando l'enorme sofferenza in ricezione (27% di positiva) e la scarsa verve in attacco (40%). I Block Devils sono invece devastanti dai nove metri, fondamentale in cui trovano una continuità impressionante col servizio dei giocatori mancini - sempre un aspetto da considerare in uno sport giocato prevalentemente da destrorsi - e giocano una Pallavolo a tratti spettacolare, con Plotnytskyi ovviamente sugli scudi. Lo schiacciatore ucraino non lascia scampo alla ricezione avversaria e varia molto bene i colpi in attacco, prendendosi tutta la scena e il calore del pubblico accorso al Pala Barton per questa sfida di Champions League. La squadra allenata da Radovan Gacic si spegne praticamente sul 25-19 del 1° set, pur approcciando bene la sfida con Matej Kok ma, anche colui che avrebbe dovuto diventare la next big thing della Pallavolo slovena, cala enormemente dopo le sfuriate iniziali.

Perugia prende infatti le misure a muro, anche perché Vuk Todorovic è sempre costretto a rincorrere la ricezione dei compagni e non può mai giocare palla in mano, con un Kamil Semeniuk molto attento a non farsi usare per comodi mani out. Il 25-16 della seconda frazione di gioco è un puro monologo sirmaniaco, con Semeniuk a salire decisamente di colpi anche in attacco, dopo aver lasciato la scena a Plotnytskyi (8 punti nel set precedente). Soltanto il 3° set sembra avere un po' di equilibrio, almeno fino al 18-16, ma il riassunto di questa partita non cambia: Perugia è una squadra costruita per arrivare in fondo a questo torneo e, per quanto vincere sia sempre una questione di dettagli, ha una formazione talmente profonda e stellare da non temere alcuna rivale. Sulla carta, non solo in questa prima fase a gironi.

Il tabellino

Sir Sicoma Monini Perugia - ACH Volley Lubiana 3-0 (25-19; 25-16; 25-19)

Perugia : Giannelli n.e., Herrera Jaime 12, Rychlicki n.e., Leon n.e., Piccinelli (L), Solé 8, Russo n.e., Colaci (L) n.e., Flavio Gualberto n.e., Semeniuk 10, Plotnytskyi 16, Ropret 4, Cardenas 5, Mengozzi 3. All . Anastasi.

: Giannelli n.e., Herrera Jaime 12, Rychlicki n.e., Leon n.e., Piccinelli (L), Solé 8, Russo n.e., Colaci (L) n.e., Flavio Gualberto n.e., Semeniuk 10, Plotnytskyi 16, Ropret 4, Cardenas 5, Mengozzi 3. . Anastasi. Lubiana: Mejal n.e., Sket 8, Masulovic 5, Todorovic 1, Bosnjak, Koncilja 3, Sestan, Kovacic (L), Gjorgiev 9, Videcnik 1, Kok 5, Sen 3. All. Gacic.

