Paola Egonu si è sfogata a bordocampo, lasciandosi andare in qualche lacrima che, di liberatorio, ha ben poco. Bersagliata dalle critiche dopo il volontà di dire addio all'Italvolley: "Non puoi capire, non puoi capire. Mi hanno chiesto perché sono italiana... Questa è l'ultima partita con la Nazionale". Lo sfogo è giustificato, a 360°. Ma in noi lascia un senso di vuoto allucinante. Al termine di Italia-Stati Uniti, sfida che ha regalato il bronzo mondiale alle Azzurre di coach Davide Mazzanti dopo la vittoria 3-0,a bordocampo, lasciandosi andare in qualche lacrima che, di liberatorio, ha ben poco.dopo il k.o. in semifinale contro il Brasile , l'opposto ha praticamente confermato la sua: "".

Dal video si evince chiaramente la frustrazione della stessa Egonu, ma ancora non sono chiari né i motivi dietro tale sfogo, né tanto meno a chi si riferiscano queste parole. Sull'edizione cartacea de La Gazzetta dello Sport, di sabato 15 ottobre, sono stati ricostruiti problemi strutturali della Nazionale, riconosciuti anche dal Presidente federale, Giuseppe Manfredi. Lo stesso numero uno della FIPAV, a differenza di quanto ipotizzato dal quotidiano sportivo, ha però confermato l'attuale CT: "Con Mazzanti abbiamo un contratto fino alle Olimpiadi, non c’è alcuna sostituzione in vista, non c’è questa esigenza. Se ci sono state problematiche ascolteremo tutti, è probabile che ci sarà qualcosa da sistemare e da mettere a posto anche se abbiamo vinto tutto".

