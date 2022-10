finale 3°/4° posto, in cui l'medaglia di bronzo ai Mondiali femminili 2022, qualcuno ha immortalato uno Non puoi capire, non puoi capire, mi chiedono anche perché sono italiana. Questa è l'ultima con la Nazionale, sono stanca". Queste le parole, a caldo, dell'opposto Azzurra, visibilmente frustrata anche dopo il pianto nell'abbraccio con Moki De Gennaro durante i festeggiamenti. Al termine della, in cui l' Italia ha battuto 3-0 gli Stati Uniti e conquistato laai Mondiali femminili 2022, qualcuno ha immortalato uno sfogo di Paola Egonu col suo procuratore . "". Queste le parole, a caldo, dell'opposto Azzurra, visibilmente frustrata anche dopo il pianto nell'abbraccio condurante i festeggiamenti.

La giocatrice dell'Italvolley è stata poi intervista da Sky e ha chiarito la sua posizione, rimarcando quanto sia logorante il peso delle critiche e, soprattutto, quanto questo Paese abbia un evidente problema col razzismo: "Sono fiera della squadra, del gruppo e di me stessa. Perché oggi è stato veramente difficile scendere in campo. Sempre un onore portare addosso la maglia Azzurra, vorrei però tanto avere un'estate libera per riposare come persona, per la mia testa. Non voglio togliere meriti alle mie compagne, ma ogni volta a essere presa di mira sono sempre io e si va a vedere come io ho sbagliato e come avrei potuto fare meglio".

"Non so quando sia iniziato tutto questo, ovviamente è una cosa bellissima perché mi prendo il peso e da, quando sono arrivata in Nazionale, un bel risultato l'abbiamo sempre fatto. Quando però avviene il lato negativo e si perde, mi fa ridere pensare di aver letto persone che mi hanno chiesto perché sono italiana e mi fa male pensare di rappresentare questa gente. Mi viene da chiedere, specie ai giornalisti, cosa pensano quando scrivono queste cose e al signor Pasini - giornalista de La Gazzetta dello Sport, ndr - cosa pensasse quando ha scritto che non meritavo questa Nazionale.

"Fa male pensare che questa possa essere la mia ultima partita con Moki De Gennaro per un bel po', spero di ritrovarla la prossima estate ma mi fa male pensare che quando mi girerò non ci sarà lei. Non dico che smetterà, ma io cambierò club e ora non saremo più insieme fino chissà a quando. Io spero di essere ancora il punto di riferimento di questa Nazionale". Francesca Piccinini, opinionista di Sky, ha invece confermato che Egonu tiene ovviamente tanto alla maglia Azzurra, ma è logorata dalla pressione di essere sempre sotto i riflettori e necessita di staccare la spina per ricaricare le pile e ritornare protagonista.

