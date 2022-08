Azzurri di Fefè De Giorgi. Dopo i convincenti successi contro Italvolley è già certa di un posto negli ottavi di finale, ma un'altra netta vittoria (unita a risultati incrociati di Serbia e Stati Uniti) le potrebbe garantire la testa di serie numero 3 nel tabellone a eliminazione diretta. Avversaria della Nazionale sarà la Cina, fanalino di coda non solo della Pool E ma dell'intera Ultimo impegno nella prima fase dei Mondiali 2022 per glidi. Dopo i convincenti successi contro Canada (3-0) Turchia (3-0) , l'è già certa di un posto negli ottavi di finale, ma un'altra netta vittoria (unita a risultati incrociati di Serbia e Stati Uniti) le potrebbe garantire lanel tabellone a eliminazione diretta. Avversaria della Nazionale sarà lanon solo dellama dell'intera classifica provvisoria aggregata

La squadra allenata da Wu Sheng ha infatti perso le prime due partite, incassando un doppio 0-3. Se con la Turchia non c'è stata praticamente sfida (15-25; 19-25; 14-25, questi i parziali), contro il Canada la nazionale cinese ha giocato decisamente meglio e perso 23-25 ben due dei tre set disputati. L'ostacolo non è di quelli insormontabili per gli Azzurri, i quali dovranno però tenere alta la concentrazione e conquistare un altro 3-0 per accedere alla fase successiva del torneo con un calendario "più agevole" possibile. Ecco tutte le informazioni utili sulla sfida Italia-Cina.

Italia - Cina: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Cina, ultimo incontro della Pool E, si giocherà mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 21:15 (italiane) sul taraflex dell'Arena Stozice di Lubiana (Slovenia). La sfida sarà trasmessa in TV su Rai 3 e Sky Sport Arena (canale 204), mentre in LIVE-Streaming sarà disponibile sulle piattaforme RaiPlay, SkyGo, Now TV e VolleyballWorld TV. Infine, Eurosport.it vi offrirà come sempre la diretta scritta dell'incontro, con approfondimenti post partita.

Il calendario dell'Italia

Italia - Canada 3-0 | REPORT

- Turchia | REPORT Italia - Cina: mercoledì 31 agosto 2022, ore 21:15.

I convocati dell'Italia

Palleggiatori : Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli.

: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli. Opposto : Giulio Pinali, Yuri Romanò.

: Giulio Pinali, Yuri Romanò. Schiacciatori : Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine.

: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine. Centrali : Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo.

: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo. Libero: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

