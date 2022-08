Buona la prima, è proprio il caso di scriverlo. L'di Fefè De Giorginella gara d'esordio dei Mondiali 2022 e parte col piede giusto in questa rassegna iridata.sono praticamente: buoni turni in battuta, fondamentale in cui l'Italia non aveva fatto la differenza nelle Finals di Volleyball Nations League , grande lavoro a muro (14 a fine gara) e unnella distribuzione del gioco. Il 3° set è invece decisamente più complicato. L'ingresso dicambia totalmente volto al Canada di coach Josephson e l'Italvolley paga qualche