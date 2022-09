Ivan Zaytsev ritorna sulla ringiovanimento del gruppo Azzurro cominciato dopo i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Lo Zar ha voluto commentare la sua assenza dalla rassegna iridata, premettendo però una cosa fondamentale nell'intervista rilasciata a Il Resto del Carlino: "Non tifo contro, sto guardando tutte le partite in TV, sono in fibrillazione e tifo eccome Italia". Dopo settimane di silenzio,ritorna sulla sua esclusione dai Mondiali 2022 . L'opposto della Nazionale non è stato convocato per scelta tecnica da coach Fefè De Giorgi , forse anche nel solco di queldel gruppo Azzurro cominciato dopo i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Loha volutodalla rassegna iridata, premettendo però una cosa fondamentale nell'intervista rilasciata a Il: "".

È stato un fulmine a ciel sereno. Ho chiesto cosa non andasse, ma De Giorgi non aveva nulla da criticarmi e non mi ha dato motivazioni. Sono rimasto stupito

Quanto accaduto con la Nazionale è stato un fulmine a ciel sereno. Parlando col CT De Giorgi non mi sono state date motivazioni precise. Solo che non avrei fatto parte del gruppo, nemmeno come riserva. Mi sembrava strano, per come mi stavo allenando e per la qualità tecnica che stavo dando". Zaytsev conferma però di avere un buon rapporto con l'attuale allenatore dell'Italvolley: "Sì, certo... Anzi gli ho chiesto di evidenziarmi cosa non andasse, anche in funzione di una mia crescita, invece la risposta è stata che non aveva nulla da criticarmi. Sono rimasto stupito". Lo Zar però guarda avanti, non soltanto alla stagione 2022-23 con la Tutti mi hanno fatto il funerale, ma questo non segna il mio addio alla Nazionale. Ho un campionato che può permettermi di dimostrare quanto valgo, sono ancor più stimolato e aggiungo che mi sento molto più in forma ora che durante gli ultimi Playoff". ". Zaytsev conferma però di avere uncon l'attuale allenatore dell'Italvolley: "". Loperò guarda avanti, non soltanto allacon la Cucine Lube Civitanova , ma anche al suo legame con la maglia Azzurra: "".

Tornando invece al potenziale passaggio all'Allianz Milano e al suo presunto rifiuto di lasciare la Lube, Zaytsev è stupito anche in questo caso: "Premesso che il mio desiderio era quello di restare a Civitanova e l'avevo espresso subito, io non ho scartato nulla. Sono venuto a conoscenza di ciò dai giornali, ero all'oscuro di tutto. Non ho mai ricevuto una chiamata da Milano o dagli altri club che sarebbero stati interessati a me".

