Turchia, considerando anche il Gliwice Arena, negli ottavi di finale dei Mondiali 2022. I bookmakers quotavano il 3-1 come risultato più probabile, quindi meno redditizio in termini di giocata. Gli esperti non davano invece scampo alla, considerando anche il netto 0-3 incassato dall'Italia nella sfida della Pool E. Invece, il risultato che non t'aspetti rischia di maturare sul taraflex della, neglidei Mondiali 2022.

Gli Stati Uniti volano infatti sul 2-0, sfruttando le ottime combinazioni al centro tra Micah Christenson - il capitano degli USA non è apparso però al meglio della condizione ed è risultato spesso nervoso, oltre che poco rispettoso con alcune esultanze - e i suoi centrali, ma poi spengono improvvisamente il loro interruttore.

La nazionale allenata da Ozbey Nedim, che non era mai andata oltre il 15° posto a una rassegna iridata (1966), coglie al volo l'occasione e ribalta completamente l'inerzia della gara, sfruttando le bordate da posto 2 di Adis Lagumdzija (31 punti ma 38% di efficienza) e la buona serata, in cabina di regia, di capitan Arslan Eksi. I turchi rientrano così in partita vincendo 3° (22-25) e 4° set (19-25) e dominando in qualsiasi fondamentale, coi grandi turni in battuta di Burutay Subasi. Gli Stati Uniti faticano invece improvvisamente a giocare la loro solita Pallavolo, salvandosi soltanto al tie-break e dopo la girandola di cambi voluta da coach John Speraw. Nel 5° set, con l'aiuto di video-challenge favorevoli e il grande lavoro del centrale David Smith (17 punti col 72% in attacco), gli statunitensi s'impongono 15-12 e centrano la qualificazione ai quarti dove, con tutta probabilità, sfideranno la Polonia padrona di casa nel remake della sfida della fase a gironi, finita 3-1 per Bartosz Kurek e compagni.

Il tabellino

Stati Uniti - Turchia 3-2 (25-21; 25-17; 22-25; 19-25; 15-12)

Stati Uniti : Anderson 15, A. Russell 13, Jendryk II 8, Ensing 3, DeFalco 10, Christenson 3, K. Russell, Tuaniga, Muagututia 1, Averill, Smith 17, Briggs (L) n.e., Shoji (L). All . Speraw.

: Anderson 15, A. Russell 13, Jendryk II 8, Ensing 3, DeFalco 10, Christenson 3, K. Russell, Tuaniga, Muagututia 1, Averill, Smith 17, Briggs (L) n.e., Shoji (L). . Speraw. Turchia: Toy n.e., Gungor 11, Bostan n.e., Subasi 12, M. Lagumdzija, Eksi, A. Lagumdzija 31, Gunes 8, Bayraktar (L), Tumer, Gurbuz n.e., Ulu 4, Bulbul 3, Done (L) n.e. All. Nedim.

