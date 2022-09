lo schiacciatore Daniele Lavia, miglior marcatore del match con 15 punti. Grazie ad una prestazione dominante contro la Slovenia, arrivata in un torneo giocato al limite della perfezione, la Nazionale italiana di volley maschile è in finale dei Campionati del Mondo a distanza di 24 anni dall’ultima volta . Tra i grandi protagonisti

Le impressioni del calabrese sono state raccolte dalla Federazione Italiana Pallavolo: "Un gran bel sogno. Sicuramente non ce l’aspettavamo ma sapevamo di poter far bene e mettere in difficoltà tutti. Sono arrivate vittorie belle e sofferte come quelle di stasera o con la Francia, stiamo facendo un percorso straordinario".

"Siamo stati molto determinati – ha continuato lo schiacciatore – abbiamo giocato una partita incredibile, una grande pallavolo con grande intensità ed agonismo. Cresciamo a vista d’occhio partita dopo partita ma vogliamo crescere ancora. L’Europeo ci ha dato grande consapevolezza e ci siamo resi conto che potevamo fare tanto bene".

Il 22enne però non ha intenzione di accontentarsi di questo risultato: "La nostra caratteristica è quella di non mollare e non stare sugli allori. Quindi con umiltà e determinazione proveremo a fare ancora meglio. Domani mi aspetto un’atmosfera difficile in cui il pubblico spinge tanto. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, senza farci influenzare".

Infine un’ultima considerazione su questa straordinaria annata: "Stiamo provando a confermarci e a migliorare ancora. Vogliamo ancora alzare il nostro livello di gioco e di risultati. Non è facile perché anche gli altri provano a fare la stessa cosa. Per ora ci stiamo riuscendo, speriamo di continuare a farlo".

