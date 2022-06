Oggi mercoledì 22 giugno si gioca Italia-Germania, match valido per la Nations League 2022 di volley maschile. Gli azzurri incominciano la seconda settimana di gioco, a Quezon City (Filippine) si apre una serie di quattro partite. La nostra Nazionale è reduce dalle tre vittorie consecutive infilate a Ottawa e punta a proseguire il proprio cammino, con la sicurezza di essersi già qualificata alla Final Eight in qualità di Paese organizzatore (si giocherà a Bologna).

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI VOLLEY DALLE 13.00

Ad

Il CT Fefé De Giorgi è rimasto a casa per recuperare al meglio dalla positività al Covid-19. L’Italia riabbraccia alcuni dei suoi migliori talenti: gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il centrale Simone Anzani, il libero Fabio Balaso. Con il supporto del regista Simone Giannelli si cercherà di ottenere un risultato importante contro un avversario rognoso e assolutamente da non sottovalutare.

Nations League maschile L'Italia non si ferma più: 3-1 all'Argentina, 3a vittoria di fila 12/06/2022 A 20:36

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, match valido per la Nations League 2022 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno; in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e Volleyball World Tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Quezon City sono sei ore avanti rispetto a noi).

ITALIA-GERMANIA, NATIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO

13.00 Italia vs Germania

ITALIA-GERMANIA, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming,per gli abbonati, su Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv

Michieletto: "Felicità doppia per questa vittoria contro l'Iran"

Nations League maschile Italia giovane ma travolgente: 3-0 al Canada in VNL 12/06/2022 A 09:31