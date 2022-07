l'Italvolley di coach Fefè De Giorgi, con gli Azzurri che non smettono di incantare e conquistano la 10ª vittoria nella prima fase di 3-0 rifilato ai Paesi Bassi. L'Italia chiude così questa fase della competizione con 10 successi e 2 soli k.o., a quota 31 punti in classifica e attualmente al 1° posto, visto che la Polonia, l'unica squadra che può raggiungerci in classifica, giocherà stasera l'ultima partita, contro la Slovenia sua "bestia nera". Altra grande prestazione per il giovane gruppo tricolore, che viene nuovamente trascinato da un Altro successo per, con gli Azzurri che non smettono di incantare e conquistano lanella prima fase di Volleyball Nations League 2022 , grazie al. L'Italia chiude così questa fase della competizione con 10 successi e 2 soli k.o., a quotae attualmente al 1° posto, visto che la, l'unica squadra che può raggiungerci in classifica, giocherà stasera l'ultima partita, contro lasua "bestia nera". Altraper il, che viene nuovamente trascinato da un Simone Giannelli semplicemente perfetto e ormai leader indiscusso della Nazionale.

stato di grazia, pur in una domenica in cui non riesce a sfruttare il suo ottimo e variegato servizio, sistemando molto bene la ricezione imperfetta dei compagni e variando il gioco con la solita classe. Si rivede anche devastante nella grande rimonta del 2° set. L'Italia passa infatti dal 17-22 al 26-24 con una serie impressionante di muri che lo schiacciatore dell'Itas Trentino rifila a Nimir Abdel-Aziz, opposto degli Orange dal rendimento molto incostante quest'oggi. A Bologna, nelle Finals in programma dal 20 al 24 luglio 2022, la prima avversaria degli Azzurri, testa di serie numero uno del tabellone a eliminazione diretta, sarà molto probabilmente proprio la nazionale di coach Roberto Piazza. Il palleggiatore della Sir Safety Conad Perugia si conferma in, pur in una domenica in cui non riesce a sfruttare il suo ottimo e variegato servizio, sistemando molto bene ladei compagni e variando il gioco con la solita classe. Si rivede anche Ivan Zaytsev , autore di 12 punti (tutti in attacco) e di un buon rendimento da posto 2, mentre Alessandro Michieletto nella. L'Italia passa infatticon una serie impressionante di muri che lo schiacciatore dell'Itas Trentino rifila a, opposto deglidal rendimento molto incostante quest'oggi. A Bologna, nellein programma2022, la prima avversaria degli Azzurri, testa di serie numero uno del tabellone a eliminazione diretta, sarà molto probabilmente proprio la nazionale di coach Roberto Piazza.

Ad

Intervista doppia Lavia-Sbertoli: Trentino, Nazionale e curiosità

Nations League maschile L'Italia non si ferma più: 3-0 alla Serbia in VNL IERI A 19:42

La partita

Un altro successo ma, soprattutto, l'ennesima grande prova di squadra. Nonostante una sfida caratterizzata da poca continuità nei turni in battuta (14 errori non forzati) e qualche difficoltà di troppo in ricezione, l'Italia conferma di essere avversaria tostissima per qualsiasi nazionale, sbrigando in neppure 90' la pratica Paesi Bassi. Gli Orange di coach Piazza - allenatore anche dell'Allianz Milano in Superlega - pagano la giornata davvero storta del loro palleggiatore, Wessel Keemink, il quale non riesce mai a risultare imprevedibile per il muro Azzurro e a variare il gioco come probabilmente vorrebbe il suo allenatore. I set sono comunque combattutti perché il talento di Abdel-Aziz, opposto ex Modena che l'anno prossimo giocherà in Turchia, è a tratti debordante, oltre al fatto che l'Italvolley paga, anche oggi, qualche blackout in termini di tenuta mentale e non riesce a dominare le frazioni di gioco come invece potrebbe (e dovrebbe) fare. La coesione del gruppo plasmato da coach De Giorgi è però evidente, testimoniata anche dall'ennesima rimonta incredibile in questa prima fase di VNL. Il 9-2 di parziale complessivo con cui gli Azzurri vincono il 2° set è firmato dal grande turno in battuta di Gianluca Galassi - oggi partito in panchina per lasciare ancora spazio a Roberto Russo - e dai 3 muri-punto che Michieletto rifila ad Abdel-Aziz, con Keemink incapace anche solo di ideare un piano b per evitare di mandare il suo opposto nelle fauci del muro italiano.

Sbertoli: "Estro, tattica e 1° tempi i segreti del palleggiatore"

pittore del taraflex che risponde al nome di migliorare in qualsiasi fondamentale, riuscendo ad alternare colpi spettacolari ed efficacissimi in posto 4 e risultando l'unico Azzurro con cui Giannelli prova più volte la pipe. L'Italia può contare su due schiacciatori completi e molto continui, peraltro perfettamente integrati nel 6+1 anche per la comune esperienza coi club, ma anche su centrali che si confermano abili a muro e dai nove metri. Ora però la pressione è tutta sulle spalle di questa giovane Italvolley, che a Bologna dovrà allungare questo trend positivo e tentare di vincere una competizione che non solo fa punti per il ranking mondiale FIVB - gli Azzurri occupano attualmente il 5° posto con 348 punti - ma sembra sempre più un antipasto dei prossimi Mondiali. Per farlo, dovrà quasi certamente vincere il rematch di quest'oggi, visto che i Paesi Bassi potrebbero essere raggiunti dalla Slovenia solo nel caso in cui quest'ultima riuscisse a vincere 3-0 contro la Polonia stasera. Vedendo l'andamento dei bicampioni del mondo in carica, un qualcosa di praticamente impossibile. Al resto ci pensa, com'è ormai consuetudine, quelche risponde al nome di Daniele Lavia . Lo schiacciatore dell'Itas Trentino non smette incredibilmente di, riuscendo ad alternare colpi spettacolari ed efficacissimi in posto 4 e risultando l'unico Azzurro con cui Giannelli prova più volte la pipe. L'Italia può contare su, peraltro perfettamente integrati nel 6+1 anche per la comune esperienza coi club, ma anche su centrali che si confermano abili a muro e dai nove metri. Ora però laè tutta sulle spalle di questa giovane Italvolley, che a Bologna dovrà allungare questo trend positivo e tentare di vincere una competizione che non solo fa punti per il ranking mondiale FIVB - gli Azzurri occupano attualmente il 5° posto con 348 punti - ma sembra sempre più un. Per farlo, dovrà quasi certamente vincere ildi quest'oggi, visto che ipotrebbero essere raggiunti dalla Slovenia solo nel caso in cui quest'ultima riuscisse a vincere 3-0 contro la Polonia stasera. Vedendo l'andamento dei bicampioni del mondo in carica, un qualcosa di praticamente impossibile.

Il tabellino

Italia - Paesi Bassi 3-0 (25-23; 26-24; 25-21)

Italia : Cavuto n.e., Michieletto 14, Giannelli 1, Balaso (L) n.e., Sbertoli , Zaytsev 12, Bottolo n.e., Cortesia n.e., Galassi 6, Lavia 15, Romanò n.e., Anzani 5, Russo 2, Scanferla (L) . All . De Giorgi.

: Cavuto n.e., Michieletto 14, Giannelli 1, Balaso (L) n.e., Sbertoli , Zaytsev 12, Bottolo n.e., Cortesia n.e., Galassi 6, Lavia 15, Romanò n.e., Anzani 5, Russo 2, Scanferla (L) . . De Giorgi. Paesi Bassi: Keemink 3, Van Garderen 2, Ter Horst 10, van der Ent , Jorna, Plak 2, van Tilburg, Tuinstra 8, Bleeker (L) n.e., Abdel-Aziz 15, Parkinson n.e., Andringa (L), de Weijer, Wiltenburg 5. All. Piazza.

La notte magica di Michieletto contro Perugia: i colpi più belli

Nations League maschile Zaytsev: "Nazionale sempre speciale, il ginocchio migliora" 07/07/2022 A 17:22