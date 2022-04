Europei femminili di pallavolo, che si disputeranno al termine dell'estate 2023. La terza edizione col nuovo format a 24 squadre, sperimentato per la prima volta nel 2019, sarà ancora itinerante, con ben quattro Stati a ospitare altrettanti gironi. Tra essi, c'è anche l'Italia, con le ragazze terribili di coach Davide Mazzanti che potranno giocare sfide casalinghe fino ai quarti di finale, visto che semifinali e finali si disputeranno in Belgio. Per le campionesse d'Europa in carica un'occasione bellissima, a conferma di quanto il movimento italiano sia ormai punto di riferimento per tutte le federazioni nazionali e le organizzazioni internazionali. Prima, però, bisognerà tentare l'assalto a una medaglia iridata, visto che dal 23 settembre al 15 ottobre 2022 l'Italvolley sarà impegnata nei Mondiali di Paesi Bassi-Polonia, rassegna in cui La CEV ha definito le sedi dei prossimi, che si disputeranno al termine dell'estate. La terza edizione col nuovo, sperimentato per la prima volta nel 2019, sarà ancora, con bena ospitare altrettanti gironi. Tra essi, c'è anche l', con ledi coach Davide Mazzanti che potranno giocaredi finale, visto che semifinali e finali si disputeranno in Belgio. Per leun'occasione bellissima, a conferma di quanto ilsia ormaiper tutte le federazioni nazionali e le organizzazioni internazionali. Prima, però, bisognerà tentare l'assalto a una, visto che dalall'Italvolley sarà impegnata neidi Paesi Bassi-Polonia, rassegna in cui esordirà con la sfida al Camerun , in programma sabato 24 settembre, ore 15:00 ad Arnhem.

Le tigri gialle, come vengono soprannominate le pallavoliste belghe, potranno invece tentare l'assalto a un'altra medaglia, dopo il bronzo del 2013, davanti al pubblico amico. Ciò non accadeva dal lontano 1987, considerando che nel 2007 e nel 2015, edizioni in cui il Belgio era co-organizzatore, le fasi finali si erano svolte rispettivamente in Lussemburgo e Paesi Bassi.

Estonia e Germania. La nazionale tedesca, che di recente pare aver perso ritiro a tempo indeterminato nonostante i soli 27 anni d'età, tenterà di migliorare gli argenti ottenuti nel back-to-back 2011-13 (dietro a Serbia e Russia). L'Estonia ritornerà invece nel torneo continentale dopo il 23° posto dell'edizione 2019, cercando di migliorare un movimento giovane e con necessità di crescita a 360°. Oltre a Italia e Belgio, gli altri due gruppi della fase a gironi si giocheranno in. La nazionale tedesca, che di recente pare aver perso Louisa Lippmann per unnonostante i soli 27 anni d'età, tenterà di migliorare gliottenuti nel(dietro a Serbia e Russia). L'Estonia ritornerà invece nel torneo continentale dopo ildell'edizione, cercando di migliorare un movimento giovane e con necessità di crescita a 360°.

