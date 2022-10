Sir Safety Susa Perugia? La squadra allenata da Andrea Anastasi raggiunge infatti la 3-2 una Itas Trentino comunque mai doma e quasi sempre capace di gettare il cuore oltre l'evidente ostacolo di un roster che, a oggi, non può vantare la qualità di ricambio di cui dispongono invece i sirmaniaci. Una delle partite più belle degli ultimi anni - come tutte le sfide tra questi due fortissimi club negli ultimi anni, per essere onesti - decisa sostanzialmente dai cambi o, meglio, dall'ingresso dell'opposto Jesús Herrera Jaime nel 4° set. Sebbene la stagione 2022-23 sia appena cominciata, la domanda sorge già spontanea: quale squadra potrà fermare quel dream team chiamato? La squadra allenata da Andrea Anastasi raggiunge infatti la Cucine Lube Civitanova in finale della Del Monte Supercoppa Italiana 2022 , superandounacomunquee quasi sempre capace di gettare il cuore oltre l'evidente ostacolo di un roster che, a oggi, non può vantare la qualità di ricambio di cui dispongono invece i. Una delle partite più belle degli ultimi anni - come tutte le sfide tra questi due fortissimi club negli ultimi anni, per essere onesti - decisa sostanzialmente dai cambi o, meglio, dall'ingresso dell'oppostonel 4° set.

show dell'intramontabile Matey Kazijski, volano avanti anche di 10 lunghezze (5-15) prima di pagare un po' la rimonta dei Block Devils. Una partita caratterizzata da super prestazioni individuali di diversi giocatori: dalle irreale difese di un tarantolato Gabriele Laurenzano, nuovo libero classe 2003 dell'Itas, ai colpi devastanti di Kamil Semeniuk, passando per la regia di titolare e vice della massimo che possa offrire la Pallavolo per club. Vi sfidiamo a sostenere il contrario. Il cubano martella infatti con una qualità impressionante dai nove metri ed è inarrestabile in attacco (75%), svoltando così una sfida che i gialloblù di coach Angelo Lorenzetti sembravano avere in mano dopo il 22-25 di un 4° set in cui, grazie allo, volano avanti anche di 10 lunghezze (5-15) prima di pagare un po' la rimonta dei. Una partita caratterizzata da super prestazioni individuali di diversi giocatori: dalle irreale difese di un tarantolato, nuovo libero classe 2003 dell'Itas, ai colpi devastanti di, passando per la regia di titolare e vice della Nazionale che ha appena vinto l'oro mondiale . Attualmente, la sfida tra Perugia e Trentino è ilche possa offrire la. Vi sfidiamo a sostenere il contrario.

Ad

Michieletto: "Porterò l'Italvolley sempre più in alto"

Pallavolo Nikolov trascina Civitanova in finale, Modena si arrende 0-3 4 ORE FA

La partita

Semplicemente, una delle gare più belle nella storia recente di questo sport. A scriverlo si rischia di risultare ridondanti, ma ormai quando Perugia e Trentino si affrontano maturano sempre sfide epiche, destinate a rimanere impresse per sempre nei libri di storia della Pallavolo. Anche in questa semifinale non mancano blackout e cali di tensione, da una parte e dall'altra della rete del PalaPirastu di Cagliari, ma la qualità espressa sul taraflex sardo è semplicemente spaziale, a cominciare dal duello in regia tra Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli. Il primo, palla in mano o meno, resta un giocatore senza senso logico, capace di inventare per i compagni ma anche per sé stesso, nonché decisivo in qualsiasi fondamentale. Oggi riesce a esserlo anche a muro (5), pagando soltanto un po' di appannamento - condiviso coi compagni - nel 4° set, prima di tornare a incantare i fortunati presenti in un tie-break dominato dalla Sir Safety Susa. Il secondo è invece costretto a giocare spesso con ricezione staccata da rete, ma non per questo rinuncia a osare quando c'è da variare tra posto 2 e 4, confermando al contempo un feeling praticamente innato con la coppia di centrali Lisinac-Podrascanin. Oltre ai due palleggiatori e all'impatto, già citato, di un fenomenale Herrera Jaime, la sfida si decide nel diverso rendimento dei posti 4 e nella qualità della ricezione.

Giannelli: "Ecco la mia Italia. Ai Mondiali umili e determinati"

Il tabellino

Sir Safety Susa Perugia - Itas Trentino 3-2 (23-25; 25-17; 25-22; 22-25; 15-7)

Perugia : Giannelli 7, Jaime Herrera 7, Rychlicki 8, Leon 19, Piccinelli (L) n.e., Solé, Russo 13, Colaci (L), Flavio Resende 10, Semeniuk 20, Plotnytskyi 4, Ropret, Cardenas Morales n.e., Mengozzi n.e. All . Anastasi.

: Giannelli 7, Jaime Herrera 7, Rychlicki 8, Leon 19, Piccinelli (L) n.e., Solé, Russo 13, Colaci (L), Flavio Resende 10, Semeniuk 20, Plotnytskyi 4, Ropret, Cardenas Morales n.e., Mengozzi n.e. . Anastasi. Trentino: Kaziyski 23, Nelli 1, D'Heer, Dzavoronok 2, Michieletto 18, Sbertoli 6, Cavuto n.e., Pace (L), Berger n.e., Depalma n.e., Laurenzano (L), Lavia 9, Podrascanin 7, Lisinac 7. All. Lorenzetti.

Serie A1 femminile Novara lancia un messaggio, Conegliano e Milano però ci sono 14 ORE FA