Per l'undicesima volta nella sua storia, la Cucine Lube Civitanova di coach Chicco Blengini centra la finale della Supercoppa Italiana di Pallavolo maschile. I cucinieri superano infatti 3-0 la Valsa Group Modena di Andrea Giani, sfruttando soprattutto il potentissimo braccio dei due volti sui quali è stata fondata la linea verde del nuovo corso biancorosso. L'opposto Gabi Garcia Fernandenz (15 punti) e il martello Aleksandar Nikolov (14) disputano infatti una partita quasi perfetta, tirando sempre fortissimo dai nove metri, giocando sapientemente con le mani-alte del muro modenese e inventandosi colpi dalla bellezza stordente nei momenti cardine della sfida.

Ai canarini, spesso in difficoltà in ricezione, non bastano i 20 punti dell'opposto Adis Lagumdzija, debordante nel 2° set (10 punti) e ultimo ad arrendersi. La Valsa Group sbaglia però troppo, specialmente dai nove metri - 14 battute sbagliate - e non può contare sul solito Earvin N'Gapeth, col fenomenale schiacciatore francese che gira a intermittenza sul taraflex del PalaPirastu di Cagliari. Il giovane martello Azzurro, Stefano Rinaldi, è invece autore di una buona prova personale, con tanta qualità nel servizio (2 ace, come Lagumdzija) e buone cose anche da posto 4. In finale, la Lube attende ora una tra Sir Safety Susa Perugia e Itas Trentino: la sfida che assegnerà il trofeo è in programma martedì 1° novembre alle ore 17:00.

La partita

Una sfida tutt'altro che a senso unico, a differenza di quanto potrebbe far pensare il 3-0 finale in favore di Civitanova. Modena lotta infatti con la coralità delle grandi squadre, rimontando svantaggi importanti nei primi due set (5-0 nel 1°, 18-11 nel 2°) e cercando di prendere tra le proprie mani l'inerzia del set conclusivo, almeno fino al 18-18. Il problema, per la squadra allenata da Giani, è che le manca quella continuità necessaria per poter lottare contro un'avversaria così attrezzata, in qualsiasi zona del campo. Un po' a sorpresa, Chicco Blengini lascia invece fuori dal 6+1 iniziale Simone Anzani, preferendogli un Enrico Diamantini autore comunque di un'ottima partita, e dà fiducia in posto 2 a Garcia Fernandez, con la coppia Bottolo-Nikolov in banda a ricevere. Proprio il fondamentale di seconda linea fa la differenza nei primi due set: Modena trova indubbiamente più qualità estemporanea, con gli ace dei suoi martelli, ma Luciano De Cecco può alzare quasi sempre con palla in testa e variare così il gioco con la sua solita, eccelsa, qualità. Dall'altra parte della rete, Bruno è invece costretto maggiormente a rincorrere il primo tocco dei compagni, dovendo giocoforza risultare un po' più scontato per il muro avversario - per quanto la Lube non faccia la differenza nel fondamentale a rete - e vedendo sacrificata la sua inventiva. Entrambi i palleggiatori non si dimenticano però dei propri centrali, con Barthelemy Chinenyeze a giganteggiare in 1° tempo (9/10 messi a terra) e a fare la differenza anche in fase-break.

Lagumdzija prova allora a trascinare i compagni salendo in cattedra in posto e mettendo in piedi una rimonta praticamente tutta personale - due mani out e due muri-punto consecutivi - nello 0-5 che riapre il 2° set, ma anche in questo caso Modena perde la ritrovata lucidità e commette una serie di errori non forzati culminata con l'invasione di Rinaldi, confermata dal video-check, per il 25-23. Nella successiva frazione di gioco, tocca invece a Nikolov fare la differenza da posto 4, con una serie di colpi impressionanti a smerigliare costantemente il muro modenese o a mettere palla a terra in diagonali tanto strette quanto potenti. Fabio Balaso fa il resto in ricezione, permettendo a De Cecco di continuare a variare molto bene tra aperture e gioco veloce al centro, e così Civitanova, dopo aver lasciato sfogare un po' la reazione d'orgoglio della Valsa Group, scappa via sul 18-18. Nikolov domina ancora, stavolta dai nove metri, e suggella una prova sontuosa (57% di eccellenza in attacco, 40% di ricezione perfetta) con le giocate che chiudono il match e proiettano la Lube all'atto conclusivo di queste Final Four della Del Monte Supercoppa Italiana 2022. Per Modena qualche rimpianto, visto il quasi set regalato con errori non forzati (22) e l'incapacità di incidere nei momenti chiave di questa semifinale, ma anche buone sensazioni nella crescita di un gruppo destinato comunque a mettere in difficoltà qualsiasi avversaria in questa stagione.

Il tabellino

Cucine Lube Civitanova - Valsa Group Modena 3-0 (25-23; 25-23; 25-20)

Civitanova : Gabi Garcia 15, Sottile, D'Amico (L) n.e., Balaso (L) 1, Zaytsev n.e., Chinenyeze 11, Nikolov 14, Diamantini 4, Gottardo, Ambrose n.e., De Cecco, Anzani n.e., Bottolo 9, Yant Herrera. All . Blengini.

: Gabi Garcia 15, Sottile, D'Amico (L) n.e., Balaso (L) 1, Zaytsev n.e., Chinenyeze 11, Nikolov 14, Diamantini 4, Gottardo, Ambrose n.e., De Cecco, Anzani n.e., Bottolo 9, Yant Herrera. . Blengini. Modena: Bruno , Pope, Marechal, Gollini (L), Sanguinetti n.e., Stankovic 3, N'Gapeth 8, Sala n.e., Krick 3, Lagumdzija 20, Bossi 5, Salsi n.e., Rossini (L) n.e., Rinaldi 14. All. Giani.

