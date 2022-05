Se l' Imoco Conegliano e la Vero Volley Monza si stanno giocando lo Scudetto, conin programma proprio stasera al PalaVerde di Villorba, la "grande delusa" di questa Serie A1 femminile 2021-22 prova invece a rifarsi il look, ripartendo però dai suoi punti fermi. L' Igor Gorgonzola Novara ha infatti ufficializzato ildella sua(dal 2020),, che resterà in azzurro almeno, con opzione però per un altro anno. La centrale, perno anche della Nazionale di coach Mazzanti, arriverà così acon la maglia di Novara, club di cui èper numero di presenze () e punti realizzati () nella massima serie italiana.

Il rinnovo di Chirichella potrebbe generare la formazione di unadella rete per le. Secondo diversidi mercato, Novara sembra aver infatti concluso unper la stagione 2022-23 anche, attuale centrale di Monza, andando così a ricomporre anche nel club azzurro la coppia che ha trascinato - ovviamente non da sola - l'Italia all'oro europeo dello scorso settembre, grazie al 3-1 in rimonta sulla favoritissima. L'arrivo di Danesi sarebbe peraltro solo uno dei potenziali colpi in entrata per la squadra allenata da Stefano Lavarini, visto che tra gli obiettivi ci sono anche(schiacciatrice dell'Eczacibasi),(opposto diciassettene, argento all'ultimo Mondiale U18 e perno del Club Italia) e. Quest'ultima, palleggiatrice vista nel 2021-22 alla Unet E-Work Busto Arsizio, rileverebbe lanel ruolo, andando a formare una nuova diagonale con. La giovanissima opposto turca è infatti certa di restare a Novara, per diventare punta di diamante di un roster che punta al ritorno ai massimi livelli, europei e italiani, dopo una stagione senza trofei.