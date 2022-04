Bartoccini-Fortinfissi Perugia decide di rifarsi il look, a cominciare dalla connessione tra panchina e taraflex. Nel ruolo di allenatore, Luca Cristofani lascia infatti il posto a Matteo Bertini, ormai ex tecnico della cabina di regia, come confermato ai microfoni del TGR Umbria dalla società stessa, arriva invece Tori Dilfer, palleggiatrice statunitense classe 1999 e stella NCAA con University of Louisville fino al dicembre scorso, quando è stata nominata miglior alzatrice dell'Atlantic Coast Conference oltre che inserita nel 1° quintetto della stessa lega. Dopo una stagione regolare 2021-22 conclusa al 10° posto, grazie a sette vittorie su ventisei gare giocate, ladecide di, a cominciare dalla connessione tra panchina e taraflex. Nel ruolo di allenatore, Luca Cristofani lascia infatti il posto a, ormai ex tecnico della retrocessa Delta Despar Trentino , con un passato anche da vice-allenatore nell'Eczacibasi. In, come confermato ai microfoni deldalla società stessa, arriva invece, palleggiatrice statunitensee stella NCAA confino al dicembre scorso, quando è stata nominatadell'Atlantic Coast Conference oltre che inserita nel 1° quintetto della stessa lega.

La figlia di Trent Dilfer - quarterback da tredici stagioni in NFL e un Super Bowl, vinto 34-7 nel 2001 coi suoi Baltimore Ravens ai danni dei New York Giants - ha appena condotto le Cardinals a una stagione regolare immacolata (28-0 il record) e al numero 1 nel ranking collegiale a stelle e strisce. A 23 anni da poco compiuti, essendo nata il 26 febbraio 1999, come dichiarato a ESPN Dilfer considera la sua carriera pallavolistica una "risposta alle mie preghiere, dopo che Dio ha smosso le montagne per consentirmi di giocare a pallavolo all'Università di Louisville". "Dio ha usato la pallavolo come strumento per rivelarmi il Suo carattere e la Sua lealtà, il che mi ha permesso di vedere quanto possano essere potenti gli sport e come Dio non sia limitato nel modo in cui ci raggiunge". La fede si è unita tanti anni fa al dolore, così come il colore verde si mischia in ogni partita alle sue scarpe. Quando aveva quattro anni perse suo fratello maggiore, Trevin (di soli 5), per le complicazioni di un virus, cercando di superare il tremendo lutto con la preghiera. Da quando ha iniziato a giocare, appone invece sempre un nastro verde - il colore preferito di suo fratello - sui lacci delle scarpe: "so che quello è il momento in cui mi sento più vicina a Trevin".

Prosegue la tradizione delle palleggiatrici statunitensi nella Serie A1 femminile. Dilfer andrà infatti ad aggiungersi, molto probabilmente, a Micha Hancock (Igor Gorgonzola Novara) e Jordyn Poulter (Unet E-Work Busto Arsizio), anche se su quest'ultima circolano non poche voci di mercato, visto il rinnovamento che vorrebbero attuare le Farfalle per la prossima stagione. Sarà interessante capire come Dilfer potrà aiutare Perugia: oltre ovviamente a fare la differenza da posto 2 (quando sarà in prima linea), la statunitense è infatti molto efficace anche dai nove metri e presente a livello difensivo, aspetti sempre più fondamentali nella pallavolo contemporanea. Da capire poi anche la sua "convivenza" con Gaia Guidicci. L'Azzurrina (classe 2002), MVP, oltre che miglior alzatrice, dei Mondiali U20 del 2021, è destinata a una grande carriera ma ha anche bisogno di giocare e accumulare quell'esperienza necessaria per performare in uno sport in cui a 18/19 anni si è realmente giovani.

