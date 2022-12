11ª giornata di andata della successo al tie-break (15-11) che l'Zanzare, salite a 24 punti in classifica (4° posto), ha fatto seguito la prima gioia stagionale della Wash4Green Pinerolo, che ha potuto esultare al tie-break (15-12) nella sfida tra neopromosse con la CBF Balducci Helvia Recina Macerata. Grande spettacolo anche nell'di andata della Serie A1 femminile 2022-23 . Non sono mancati i risultati a sorpresa, partendo dalal tie-break (15-11) che l' Igor Gorgonzola Novara ha ottenuto sul taraflex dell'Arena di Monza contro la Vero Volley Milano , grazie a un dominio netto nei primi due set e a un orgoglio indomabile nell'ultimo parziale. Alla vittoria delle, salite a 24 punti in classifica (4° posto), ha fatto seguito lastagionale della, che ha potuto esultare alnella sfida tra neopromosse con la

Savino Del Bene Scandicci e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. La prima, salita al 2° posto solitario in classifica, ha superato 3-0 la Cuneo Granda S. Bernardo e tenta di confermarsi quale prima rivale della Bartoccini-Fortinfissi Perugia precipitata sul fondo della classifica a causa di una striscia aperta di cinque k.o. consecutivi. Infine, colpaccio del Volley Bergamo 1991, che ha espugnato 3-1 il taraflex del Palafenera grazie all'impatto di Giorgia Frosini, non partita nel 6+1 titolare ma capace comunque di chiudere con 16 punti (3 muri) e il 42% in attacco. Anche l'11° turno della A1 femminile ci ha così offerto tanti spunti interessanti. Andiamo a scoprirli insieme. Vittorie anche per. La prima, salita al 2° posto solitario in classifica, ha superato 3-0 lae tenta di confermarsi quale prima rivale della Prosecco Doc Imoco Conegliano . La seconda prova invece una complessa rincorsa ai quarti di finale di Coppa Italia 2023 , dopo essersi imposta con identico punteggio su unaprecipitata sul fondo della classifica a causa di una striscia aperta di cinque k.o. consecutivi. Infine, colpaccio del, che ha espugnato 3-1 il taraflex del Palafenera grazie all'impatto di, non partita nel 6+1 titolare ma capace comunque di chiudere con 16 punti (3 muri) e il 42% in attacco. Anche l'11° turno della A1 femminile ci ha così offerto. Andiamo a scoprirli insieme.

Novara più forte di infortuni e Milano

Era atteso quale big match di giornata e non ha affatto tradito le aspettative. Con Ilaria Battistoni in cabina di regia, le igorine di coach Stefano Lavarini hanno infatti conquistato due punti molto pesanti e ora attendono notizie anche sul fronte mercato: il nome che sta circolando per rinforzare il reparto martelli è quello di Greta Szakmary, schiacciatrice di Cuneo, ma potrebbe non essere l'unico. Nel frattempo, il taraflex ha fornito indicazioni importanti a Novara. Innanzitutto il rendimento della sua capitana, Cristina Chirichella, fondamentale anche contro la Vero Volley e ben oltre ciò che si potrebbe ricavare dal 60% in attacco o dai 3 muri-punto messi a segno. A seguire, un'Ebrar Karakurt ancora un po' al di sotto dei suoi ormai consueti standard di rendimento, ma comunque capace di fare malissimo dai nove metri (4 ace) e di mettere a terra 12 break-point (28 punti totali). Infine la conferma offensiva dell'eterna Kenia Carcaces (18 punti col 52% in attacco) e quel manuale pallavolistico vivente che risponde al nome di Caterina Bosetti. Dall'altra parte della rete, Milano ha riabbracciato Jordan Larson, capace di tenere un sontuoso 71% di ricezione perfetta (93% di positiva), anche se "the Governor" necessiterà di tempo per riavere feeling con Alessia Orro e smalto in attacco, e ritrovato Dana Rettke. La centrale statunitense ha infatti sostituito dal 3° set Jovana Stevanovic - un po' in difficoltà la serba, ma è forse il primo passaggio a vuoto di un inizio di stagione da MVP - e si è fatta apprezzare soprattutto a muro, confermando quanto sia ampia e variegata la rosa a disposizione di coach Marco Gaspari.

La centrale italiana aveva chiuso in doppia cifra per muri-punto realizzati (10) anche nella sfida contro Perugia del 13 novembre scorso, ma in quell'occasione non erano bastati per lanciare alla vittoria il neopromosso club piemontese. Gli 11 (su 20 di squadra) messi a referto contro Macerata, hanno invece fruttato il primo successo in questa Serie A1, chiudendo peraltro una striscia di dieci sconfitte consecutive. Gray ha finora realizzato 42 muri, con una media spaventosa di uno a set (2ª, con 0,95, è invece Bozana Butigan), e si sta confermando al top nel ruolo, per quanto il 37% in attacco possa essere indubbiamente migliorato. Nelle ultime ore, la formazione di coach Michele Marchiaro si è peraltro rinforzata proprio nel reparto centrali, ingaggiando la giovane statunitense (classe 2000) Rainelle Jones, reduce dall'esperienza in NCAA con Maryland University, in cui si era distinta proprio per grandi qualità nel fondamentale a rete. L'obiettivo salvezza resta molto complesso, anche perché stanno mancando i punti della capitana Valentina Zago e l'autentica sorpresa Federica Carletti, per quanto molto giovane e promettente, sta pagando un po' lo scotto di giocare in un ruolo diverso da quello per lei abituale. Il successo ottenuto contro Macerata non rappresenta tuttavia solo una boccata d'ossigeno in ottica classifica, perché potrebbe anche essere quel punto di svolta stagionale tanto atteso da una squadra che ora vuole andare contro ogni pronostico.

L'esultanza della Wash4Green Pinerolo nel successo (3-2) sulla CBF Balducci Helvia Recina Macerata, durante l'11° turno di Serie A1 femminile 2022-23 Credit Foto Legavolley femminile

Il ruggito di Vallefoglia, la caduta libera di Perugia

Un 3-0 senza diritto di replica con le Tigri, allenate da Andrea Mafrici, capaci di graffiare in qualsiasi fondamentale e di dominare totalmente il 3° set, vinto 25-16. Grazie ai colpi di Sofia D'Odorico (MVP della sfida e non soltanto per i 17 punti col 47% in attacco), agli ace della coppia Hancock-Mancini e ai muri di una Maja Aleksic ingiocabile negli ultimi due periodi, Vallefoglia ha rialzato un po' la testa e, in attesa di Andrea Drews, nelle ultime due giornate proverà a conquistare l'8° posto, l'ultimo utile per qualificarsi ai quarti di finale della Coppa Italia 2023 (Final Four previste all'Unipol Arena di Bologna il 28 e 29 gennaio). Il talento non manca affatto a una Megabox Ondulati Del Savio che ha così chiuso una serie di 5 k.o. di fila e, con l'arrivo dell'olimpionica opposto statunitense, sarà molto probabilmente protagonista nel girone di ritorno. Una fase in cui le Black Angels di coach Matteo Bertini dovranno invece ridurre praticamente allo zero i passi falsi. Perugia è indubbiamente squadra giovane e talentuosa, ma finora ha faticato moltissimo nell'esprimere le proprie potenzialità e, con una striscia aperta di cinque sconfitte consecutive, è stata risucchiata nella lotta per non retrocedere. Serve riabbracciare la miglior versione della capitana, Anastasia Guerra, e migliorare nella gestione degli errori non forzati, evitando così di regalare valanghe di punti ad avversarie che quasi mai ricambiano il favore.

Scandicci continua a sognare in grande

La stella Zhu Ting si conferma inarrestabile, Elena Pietrini dà timidi segnali di ripresa e Scandicci sale così al 2° posto solitario, alle spalle di una Prosecco Doc Imoco Conegliano che, almeno finora, ha fatto un altro sport pur perdendo l'unica partita stagionale proprio contro la Savino Del Bene. Con Isabella Di Iulio ancora preferita a Ofelia Malinov in palleggio, la squadra allenata da Massimo Barbolini ha superato (3-0) la Cuneo Granda S. Bernardo, sfruttando soprattutto i colpi della schiacciatrice cinese (14 punti col 52% in attacco) e ringraziando le Gatte per il set intero regalato tra errori in attacco (17) e battute sbagliate (8). La notizia più particolare è però arrivata dallo 0/11 in attacco, con un errore e due muri incassati, di Ekaterina Antropova. La giovanissima (classe 2003) opposto sta faticando a trovare continuità "per colpa" di una nazionalità sportiva che continua a tenere banco - si attende ancora l'esito dell'appello fatto al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna - e che obbliga Scandicci a rotazioni diverse da quelle probabilmente idealizzate in estate. Nonostante ciò, e al netto di una Pietrini che ancora soffre tanto in ricezione e non garantisce la qualità in attacco mostrata per buona parte del 2021, Scandicci si sta sempre più accreditando quale prima avversaria delle Pantere, viste anche le condizioni di Milano e Novara.

L'esultanza della Savino Del Bene Scandicci durante l'11° turno di Serie A1 femminile 2022-23, vinto 3-0 contro la Cuneo Granda S. Bernardo Credit Foto Legavolley femminile

