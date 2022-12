448 giorni per prendersi tutto, dall'Europa al Mondo. Questo il lasso di tempo che divide il riconoscimento di MVP a quello che, oggi come oggi, è il pallavolista più decisivo del mondo. Perché tale è, a tutti gli effetti, Giannelli. Un talento generazionale sulla cresta dell'onda da quando, a nemmeno vent'anni di età, prese tra le mani la Nazionale di Chicco Blengini per trascinarla a un meraviglioso argento olimpico in quel di Rio de Janeiro 2016. Simone Giannelli ci ha messo esattamenteper prendersi tutto, dall'Europa al Mondo. Questo il lasso di tempo che divide il trionfo Azzurro agli Europei 2021 dal successo della Sir Safety Susa Perugia al Mondiale per Club 2022 , con in mezzo ovviamente il ritorno dell'Italia sul trono mondiale a distanza di ventiquattro anni dall'ultima volta. La costante di questi eventi? Una sola: ila quello che, oggi come oggi, è ildel mondo. Perché tale è, a tutti gli effetti, Giannelli. Un talento generazionale sulla cresta dell'onda da quando,di età, prese tra le mani la Nazionale di Chicco Blengini per trascinarla a unin quel di Rio de Janeiro 2016.

Da quel torneo, il palleggiatore più forte del mondo - e questo, oggi, è un assioma - sta vivendo una crescita continua che lo ha però già portato nel gotha all-time del ruolo a soli ventisei anni. Proprio la capacità di anticipare i tempi, di essere in qualche modo precursore, rende Giannelli così speciale, visto che è unanimemente risaputo che un alzatore riesca a maturare completamente e a offrire il meglio di sé dopo i 29/30 anni. Simone è invece pallavolista capace di bruciare le tappe con anni d'anticipo, forte di una completezza a 360° che lo rende un unicum nella storia recente della Pallavolo.

Di grandissimi palleggiatori ce ne sono stati tanti nel corso della storia, a cominciare dagli Azzurri Paolo Tofoli e Fabio Vullo, ma Giannelli sembra mixare al meglio i punti di forza di tanti suoi illustri predecessori. Fisico e altezze siderali alla Peter Blangé, leggenda orange che tanto fece piangere l'Italia ad Atlanta 1996, eccellenza a muro come Nikola Grbic, qualità difensive fuori dalla norma a ricordare Lloy Ball, estro e genialità che somigliano non poco a quelle dei brasiliani Ricardinho e Bruninho. Giannelli è il prototipo del perfetto palleggiatore contemporaneo, capace di mettersi al servizio della squadra con un'abnegazione quasi totalizzante e di migliorare sensibilmente il rendimento di qualsiasi suo attaccante. Per trovare un equivalente nella Pallavolo femminile, ci si può recare a Conegliano ad ammirare Asia Wolosz.

