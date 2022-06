nuova diagonale titolare. Dopo l'acquisto del palleggiatore brasiliano Fernando Kreling, arrivato in Italia al termine di un ciclo pallavolistico durato oltre sette anni col Sada Cruzeiro, il club allenato da Massimo Eccheli ha annunciato oggi anche la conferma di Georg Grozer nel ruolo di opposto. "The man with the hammer", com'è soprannominato il tedesco classe 1984, rimarrà così in Italia per il terzo anno consecutivo, considerato che nel 2020-21 aveva giocato con la 30 presenze complessive tra tutte le competizioni, Grozer ha chiuso quale 2° realizzatore di Monza grazie a 490 punti (57 ace e 39 muri), mettendo nel proprio palmarès la CEV Cup. La Vero Volley Monza presenta la sua. Dopo l'acquisto del, arrivato in Italia al termine di un ciclo pallavolistico durato oltre sette anni col, il club allenato daha annunciato oggi anche la conferma dinel ruolo di opposto. "", com'è soprannominato il tedesco classe 1984, rimarrà così in Italia per il terzo anno consecutivo, considerato che nel 2020-21 aveva giocato con la Gas Sales Bluenergy Piacenza . Nella scorsa stagione, nonostante l'assenza dai taraflex per oltre un mese a causa di un infortunio, contra tutte le competizioni, Grozer ha chiuso qualedi Monza grazie a(57 ace e 39 muri), mettendo nel proprio palmarès la

Era tanto che non mi sentivo a casa come mi sono sentito a Monza quest'anno

Muro di Galassi e Monza può festeggiare la CEV Cup!

Pallavolo Storica Monza! Fa sua la CEV Cup con un doppio 3-0 al Tours 23/03/2022 A 20:45

"Innanzitutto voglio ringraziare la società per avermi offerto la possibilità di rimanere. Era tanto che non mi sentivo a casa come mi sono sentito a Monza quest'anno, sia in campo che nel Club. Vero Volley è diventata come una seconda famiglia per me, motivo per cui sono felicissimo di vivere un'altra stagione con questi colori". Queste le dichiarazioni rilasciate da Grozer a margine del rinnovo contrattuale, col giocatore che rivolge poi subito uno sguardo al futuro: "Mi spiace molto di non giocare le coppe europee la prossima stagione: era un mio obiettivo quello di disputare minimo la CEV Challenge Cup. Penso però che in Italia ci siano tanti trofei ai quali dare la caccia e noi abbiamo una squadra che ha tutte le carte in regola per provarci".

Mattone in parallela di Grozer: Monza apre bene

