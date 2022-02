Perugia ha sconfitto Piacenza per 3-1 (25-18; 19-25; 29-27; 25-20) nel match valido per la 24ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile (si trattava di un anticipo previsto per creare una finestra futura nel calendario sempre più intasato). I Block Devils hanno sofferto più del previsto contro gli agguerriti Lupi, venendo riacciuffati nel secondo set e venendo poi costretti a una lunga serie ai vantaggi nel corso della terza frazione, dove si sono visti rimontare dal 18-15. A quel punto è emerso lo strapotere dei ragazzi di coach Nikola Grbic, che vincono e si confermano saldamente al comando della classifica, con 13 punti di vantaggio su Civitanova (che ha però disputato tre partite in meno) e su Trento (un incontro da recuperare).

La corazzata umbra ha inflitto la seconda battuta d’arresto consecutiva agli emiliani, che restano in settima posizione e sono in piena lotta per accedere ai playoff. A indirizzare la contesa è stato il terzetto offensivo dei padroni di casa: il fuoriclasse Wilfredo Leon (17 punti) è stato spalleggiato dall’opposto Kamil Rychlicki (16) e dall’altro schiacciatore Matt Anderson (14) sotto la regia di Dragan Travica, che oggi ha giocato al posto di Simone Giannelli (da segnalare gli 8 punti personali per il palleggiatore). A Piacenza non sono bastati Aaron Russell (18), Toncek Stern (13) e Francesco Recine (12).

