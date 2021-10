Civitanova inizia nel miglior modo possibile la stagione. I campioni d’Italia battono Padova con un netto 3-0 (25-21; 25-20; 25-19) nella prima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La Lube ha espugnato il PalaKioene in maniera convincente, incamerando tre punti importanti in avvio di un campionato che si prospetta decisamente lungo e combattuto.

Gli uomini di coach Chicco Blengini sono scappati via nelle battute iniziali dei vari set, amministrando poi con disinvoltura il vantaggio senza mai permettere ai veneti di rientrare in gioco e di creare particolari grattacapi. I marchigiani, che puntano a conquistare il secondo scudetto consecutivo, si portano naturalmente in testa alla classifica e ora attendono le risposte di Perugia, Modena e Trento, ovvero quelle che sulla carta sono le rivali più accreditate. Padova attenderà invece un esame più alla sua portata.

Il tabellino

Kioene Padova-Civitanova 0-3 (21-25, 20-25, 19-25)



Kioene Padova: Loeppky 8, Vitelli 8, Volpato 4, Bottolo 6, Zimmermann 2, Weber 13, Gottardo (L); Zoppellari, Petrov, Schiro. Non entrati: Guzzo, Canella, Crosato, Bassanello (L). Coach: Jacopo Cuttini.

Cucine Lube Civitanova: Garcia 6, Juantorena 13, Lucarelli 9, Simon 11, De Cecco 3, Anzani 8, Balaso (L); Kovar, Sottile. Non entrati: Marchisio, Jeronic, Penna, Diamantini, Ionut (L). Coach: Gianlorenzo Blengini.

Arbitri: Pozzato-Zanussi.

Durata: 25', 26', 26'. Tot. 1h 17'. Spettatori: 1336.

MVP: Luciano De Cecco

NOTE. Servizio: Padova errori 17, ace 8; Civitanova errori 9, ace 8. Muro: Padova 1, Civitanova 9. Ricezione: Padova 35% (11% prf), Civitanova 45% (27% prf). Attacco: Padova 45%, Civitanova 55%.

