Neanche a Tokyo 2020 l'Italia riesce a superare lo scoglio dei quarti di finale, diventato ormai un tabù per l'Italvolley femminile nella rassegna a Cinque Cerchi. Prima ancora di analizzare il k.o. azzurro, vanno spese parole importanti su Tijana Boskovic. A soli 24 anni anni - lei nata l'8 marzo, quasi un segno del destino per chi avvicina il volley femminile a quello maschile in un periodo storico di, finalmente guadagnata, parità dei sessi - l'opposto serba ha la possibilità di riscrivere la storia di questo sport e diventare la più grande di tutte. A differenza di Paola Egonu, oggi ancora fuori giri ma al primo vero appuntamento da in/out bucato in carriera (si pensi alle ultime due Champions League proprio contro la Boskovic), la serba è incredibile perfino per livelli così d'élite del volley mondiale. Per l'Italia le lacrime dopo sorrisi incomprensibili: va benissimo approcciare lo sport e la vita con leggerenza e consapevolezza, ma davvero il body-language delle Azzurre in questi Giochi è stato quantomeno singolare. Certo, la carta d'identità è dalla parte delle "ragazze terribili" e il futuro è più che roseo, però oggi la delusione è enorme. Le aspettative su questo gruppo erano altissime. Nessuno avrebbe potuto immaginare che si sarebbe però complicato la vita con due sconfitte consecutive incredibili, Nemmeno stavolta., diventato ormai un tabù per l'Italvolley femminile nella rassegna a Cinque Cerchi. Prima ancora di analizzare il k.o. azzurro, vanno spese parole importanti su. A soli 24 anni anni - lei nata l'8 marzo, quasi un segno del destino per chi avvicina il volley femminile a quello maschile in un periodo storico di, finalmente guadagnata, parità dei sessi - l'opposto serba ha la possibilità di riscrivere la storia di questo sport e. A differenza di, oggi ancora fuori giri ma al primo vero appuntamento da in/out bucato in carriera (si pensi alle ultime due Champions League proprio contro la Boskovic), la serba è incredibile perfino per livelli così d'élite del volley mondiale. Per l'Italia le lacrime dopo sorrisi incomprensibili: va benissimo approcciare lo sport e la vita con leggerenza e consapevolezza, ma davvero il. Certo, la carta d'identità è dalla parte delle "ragazze terribili" e il futuro è più che roseo, però oggi la delusione è enorme. Le aspettative su questo gruppo erano altissime. Nessuno avrebbe potuto immaginare che si sarebbe però complicato la vita con due sconfitte consecutive incredibili, specie lo 0-3 contro una Cina già eliminata

Egonu: "Siamo tanto squadra, l'unione ci sta aiutando"

Tokyo 2020 La pallavolo a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 05/03/2020 A 10:23

Non c'è neppure bisogno di ricorrere ai numeri, peraltro impietosi, per affermare che questa sconfitta avrebbe tanto sapore di umiliazione. Nutriamo però troppo rispetto e cosiderazione per Davide Mazzanti e le sue ragazze, da utilizzare il condizionale e non voler innalzare, ancora una volta, processi. Il risultatismo italiano è un male atavico dello sport, eppure stavolta lo 0-3 incassato è l'unico dato che davvero conta di questo quarto di finale. L'Italia manca ancora una volta l'appuntamento con una semifinale olimpica, non riuscendo a migliorare il 5° posto finale ottenuto consecutivamente dal 2004 al 2012 e dimostrando davvero troppe lacune per competere alla pari con la squadra più forte del mondo, senza offesa per il Brasile. Se di Boskovic abbiamo già scritto - ma su di lei ci concentreremo nuovamente più avanti - bisogna anche riconoscere il valore assoluto di Maja Ognjenovic. A quasi 37 anni, che compirà dopodomani, l'alzatrice serba è ancora una tra le migliori al mondo nel ruolo e anche oggi ha dispensato lezioni di pallavolo. Certo, svassoiare per Boskovic sarebbe un piacere anche per Bruninho o Giannelli, ma a impreziosire una partita da MVP ci sono anche difese spettacolari sulle diagonali di Egonu e gestione perfetta del gioco al centro, cosa che invece non è affatto riuscita alla coppia Malinov-Orro.

Egonu, riproponendo un confronto con Boskovic che, da anni, divide il mondo della pallavolo. Meglio l'azzurra, o la serba? Non ce ne voglia Paola, ma oggi la risposta può - e deve - essere soltanto una. La differenza sta tutta nella gestione del loro strapotere fisico-atletico. Boskovic va sempre sopra il murro azzurro e in campo, salvo un errore gratuito nel 1° set; Egonu quasi sempre sopra al muro serbo, ma poi out (ben 10 gli errori gratuiti in attacco). La dissomiglianza nel rendimento è presto offerta agli occhi del lettore e non può essere unicamente una questione tecnica. Abbiamo sempre apprezzato il modo che ha il gruppo azzurro di vivere gli eventi internazionali, ma forse in partite così servirebbero meno sorrisi e più occhi della tigre, come quelli mostrati proprio da Egonu nel 3° set, parziale che sembrava poter ridare un senso al quarto di finale prima del break di 6-0 della Serbia. Capitale poi anche la mancanza di una giocatrice-leader, che sappia tenere coeso e concentrato tutto il collettivo anche nel momento in cui non sembra funzionare più nulla. La spedizione giapponese lascia tutti con l'amaro in bocca, ma bisogna distinguere tra l'eliminazione di ieri e quella odierna. Sarebbe poi troppo facile sparare a zero su, riproponendo unche, da anni, divide il mondo della pallavolo. Meglio l'azzurra, o la serba? Non ce ne voglia Paola, ma oggi la risposta può - e deve - essere soltanto una. La differenza sta tutta nella gestione del loro strapotere fisico-atletico. Boskovic va sempre sopra il murro azzurro e in campo, salvo un errore gratuito nel 1° set;(ben 10 gli errori gratuiti in attacco). La dissomiglianza nel rendimento è presto offerta agli occhi del lettore e non può essere unicamente una questione tecnica. Abbiamo sempre apprezzato il modo che ha il gruppo azzurro di vivere gli eventi internazionali, ma, come quelli mostrati proprio da Egonu nel 3° set, parziale che sembrava poter ridare un senso al quarto di finale prima del break di 6-0 della Serbia. Capitale poi anche la mancanza di una giocatrice-leader, che sappia tenere coeso e concentrato tutto il collettivo anche nel momento in cui non sembra funzionare più nulla. La spedizione giapponese lascia tutti con l'amaro in bocca, ma Juantorena e compagni non erano minimamente tra le favorite , pertanto scrive o parla di "fallimento" solo chi si è lasciato accecare negli anni da un'Italia quasi sempre a medaglia olimpica. L'Italvolley femminile aveva invece un credito di fiducia ed era tra le serie candidate per una medaglia a questi Giochi. Uscire ai quarti, peraltro così nettamente, non ci farà scrivere di fallimento, ma ci fa indubbiamente riflettere.

Il tabellino

Serbia - Italia 3-0 (25-21; 25-14; 25-21)

Serbia: Busa 5, M. Popovic 6, Mirkovic n.e., Mihajlovic n.e., Ognjenovic 4, Bjelica n.e., Aleksic n.e., Rasic 10, S. Popovic, Boskovic 24, Milenkovic 6, Blagojevic n.e. All. Zoran Terzic.

Italia: Sorokaite, Malinov 1, De Gennaro, Folie 2, Orro 1, Bosetti 6, Chirichella 1, Danesi 6, Fahr 2, Pietrini 7, Sylla, Egonu 16. All. Davide Mazzanti.

BOSKOVIC DEVASTANTE, ITALIA ELIMINATA 0-3 DALLA SERBIA, HIGHLIGHTS

RIVIVI SERBIA-ITALIA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Pallavolo Serbia - Italia 00:00:00 Replica

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

SPORT EXPLAINER: Pallavolo

Tokyo 2020 BOSKOVIC DEVASTANTE, ITALIA ELIMINATA 0-3 DALLA SERBIA, HIGHLIGHTS 37 MINUTI FA