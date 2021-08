l'Italia non riesce a centrare la semifinale nel torneo di volley maschile. Come a Barcellona 1992, è fatale il tie-break, con l'Argentina che si impone 3-2 (15-12 al tie-break, con 7-2 di parziale incredibile) e andrà a sfidare la vincente di lacrime di Osmany Juantorena, ultimo a mollare anche in questo match, fanno male al cuore di chi ha sempre seguito questi ragazzi con affetto e riconoscenza. L'abbraccio con Ivan Zaytsev, il quale tenta di consolarlo, è l'istantanea di un'Italia che probabilmente chiude qui un ciclo (già certo il cambio in panchina, con Fefè De Giorgi che subentrerà a Blengini), ma che ha tutte le carte in regole per aprirne un altro, ripartendo anzitutto da Alessandro Michieletto. Dopo 6 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici,nel torneo di volley maschile., è fatale il tie-break, con(15-12 al tie-break, con 7-2 di parziale incredibile) e andrà a sfidare la vincente di Francia-Polonia . Si potrebbe vedere questo k.o. come una mazzata per il movimento, ma preferiamo non farlo. Non abbiamo sicuramente giocato al meglio delle nostre possibilità, ma non eravamo neanche tra le favorite di questa Olimpiade. Certo che le, ultimo a mollare anche in questo match, fanno male al cuore di chi ha sempre seguito questi ragazzi con affetto e riconoscenza. L'abbraccio con Ivan Zaytsev, il quale tenta di consolarlo, è l'istantanea di un'Italia che probabilmente(già certo il cambio in panchina, con Fefè De Giorgi che subentrerà a Blengini), ma che ha tutte le carte in regole per aprirne un altro, ripartendo anzitutto da

Riconoscere il valore dell'avversaria è sicuramente un punto di partenza per interiorizzare un'eliminazione che fa male, tanto male. Riconoscere anche i nostri errori, però, diventa un punto di forza nel momento in cui non si vogliono innalzare processi, ma si vuole invece analizzare la realtà dei fatti. L'Italia parte benissimo e disputa un 1° set perfetto, poi si getta via in quello successivo, inanellando la solita - in questi Giochi - serie di errori gratuiti al servizio e da quel momento spegne la luce. Un'altra squadra avrebbe perso 1-3 senza avere reazione alcuna. Gli Azzurri invece ruggiscono nel 4° set, trascinati da un Juantorena imprescindibile per il volley italiano e con Vettori opposto in vece di uno Zaytsev non perfetto, anche a causa del forte dolore alla mano sinistra. Nel tie-break l'impresa sembra compiuta, con Gianluca Galassi che stampa un gran muro per il provvisorio +2 (10-8). Qui però la squadra di Chicco Blengini spegne nuovamente l'interruttore, non riesce più a ricostruire con qualità e incassa un incredibile 2-7 che lancia l'Argentina ai quarti. Il match è tutto in questi blackout, nulla più, nulla meno. Certo, ci sarebbero da analizzare le prove di Michieletto (21 punti), quasi un veterano per come gioca, nonostante i soli 19 anni d'età, e dello stesso Juantorena (22 col 56% di efficienza in attacco). Più di tutto, però, c'è da analizzare un'incapacità nel gestire vantaggi importanti a questi livelli, sbagliando troppo nel fondamentale dai 9 metri e non riuscendo a "tirare su" palloni che invece le altre Nazionali difendono, come ci ha confermato oggi l'Argentina.

Era dal 1992 che l'Italia non usciva ai quarti di finale di un torneo olimpico. Anche allora fu 2-3, ma in favore dell'Olanda, in una sconfitta che grida ancora vendetta per il 2-15 nel 4° set. Un po' il contrario di oggi, in termini di andamento della gara, ma non quanto a blackout inspiegabili. Nel volley contemporaneo sono sempre più i dettagli a fare la differenza e allora non si possono lasciare sempre 20-25 punti agli avversari per battute spedite in rete o fuori dal campo (oggi 21). Così come non si possono lasciar cadere palloni per errori di comunicazione o di posizione, in uno sport in cui la disposizione nel rettangolo di gioco è importante tanto quanto il talento individuale, se non di più. Va però ammesso che questa Olimpiade per lo meno è servita a inserire nuovi giocatori e a testare un ricambio generazionale ormai impellente. Juantorena probabilmente lascerà, lo Zar non è più l'atleta debordante di Rio de Janeiro 2016 e anche Massimo Colaci potrebbe salutare l'azzurro. Il futuro è tutto di Michieletto, ma non solo. Il volley italiano non aveva nulla da dimostrare a nessuno, in termini di movimento. L'Italia ha i migliori campionati per club al mondo e vanta settori giovanili che sono sempre presenti agli atti conclusivi delle manifestazioni Under. Mettere sotto processo staff e giocatori sarebbe un errore, molto italiano ma poco corretto. Perché nello sport, a volte, si può anche perdere. Senza che questo implichi necessariamente una riconsiderazione in negativo di atleti, allenatori, dirigenti e quant'altro. Brava, bravissima, l'Argentina. Un po' meno l'Italia. Ma questo non basta per smettere di essere riconoscenti nei confronti di un'altra generazione di grandi uomini, prima che giocatori, che ha fatto appassionare milioni di tifosi. C'è chi lo definirà fallimento tout court e, magari, avrà pure ragione nel farlo. Per una volta, però, non ci sentiamo di essere tra coloro. Non dopo anni così belli. Non dopo così tante medaglie. Non vogliatecene.

Il tabellino 2-3

Italia - Argentina (25-21; 23-25; 21-25; 25-14; 12-15)

Italia: Kovar, Vettori 10, Juantorena 22, Giannelli 3, Zaytsev 8, Piano 4, Colaci, Galassi 12, Sbertoli, Anzani 5, Michieletto 21, Lavia. All. Gianlorenzo Blengini.

Argentina: Sanchez, Pereyra 1, Poglajen 4, Conte 19, Loser 4, Danani, Solé 9, Lima 14, Palacios 18, De Cecco 4, Mendez n.e., Ramos. All. Marcelo Rodolfo Mendez.

