3-2 a stelle e strisce (15-12 al tie-break) è davvero bugiardo, ma non nei confronti delle "ragazze terribili". Il doppio 25-16, che le statunitensi ci rifilano nel 2° e nel 4° set, è la faccia di una sfida in cui l'Italia non riesce a giocare la sua solita pallavolo, sbagliando tantissimo e in modo incredibile, per questi livelli di agonismo. Paola Egonu chiude con 28 punti, ma nella sua partita ci sono anche un imbarazzante, per i suoi standard, 19% di efficienza in attacco e ben 18 errori gratuiti. Per rimanere in tema di punti letteralmente regalati alle avversarie, le Azzurre ci mettono anche 15 errori al servizio (a fronte di 2 soli ace) e un'incapacità di far male dai 9 metri che continua a caratterizzare tutto il volley tricolore nel viaggio di Tokyo 2020. Difficile, se non impensabile, immaginare una conclusione simile del Gruppo B di pallavolo femminile in questi Giochi Olimpici. Dopo lo 0-3 incassato con la Cina , l'Italia di Davide Mazzanti perde anche contro gli Stati Uniti, allenati dalla leggenda Karch Kiraly. Il, ma non nei confronti delle "ragazze terribili". Il doppio 25-16, che le statunitensi ci rifilano nel 2° e nel 4° set, è la faccia di una sfida in cui l'Italia non riesce a giocare la sua solita pallavolo, sbagliando tantissimo e in modo incredibile, per questi livelli di agonismo.chiude con 28 punti, ma nella sua partita ci sono anche un imbarazzante, per i suoi standard,in attacco e ben. Per rimanere in tema di punti letteralmente regalati alle avversarie, leci mettono anche(a fronte di 2 soli ace) e un'incapacità di far male dai 9 metri che continua a caratterizzare tutto il volley tricolore nel viaggio di Tokyo 2020.

Tokyo 2020 La pallavolo a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 05/03/2020 A 10:23

Numeri alla mano, è un'Italia ridimensionata quella che torna negli spogliatoi dopo essere stata sconfitta anche da Team USA. E pensare che il match si era messo subito sui binari giusti, con un 1° set che Egonu e compagne hanno comandato dall'inizio alla fine, giocando una pallavolo bella da vedere ma soprattutto efficace. La luce si è però spenta nel 2° e nel 4° set, con l'orgogliosa rimonta del 3° a fare da intermezzo. Il doppio 25-16 è figlio di un dominio a stelle e strisce incontrastato, nonostante la squadra perda Jordyn Poulter per una brutta distorsione alla caviglia destra. Quanta sfortuna per gli Stati Uniti in questi Giochi Olimpici: la palleggiatrice è infatti la seconda atleta a dover abbandonare un match per un infortunio di questo genere, dopo Jordan Thompson, e così Kiraly perde, si spera provvisoriamente, alzatrice e opposto titolari nel corso di due sfide consecutive. Incredibile! Per fortuna della leggenda del volley, giocatore del secolo insieme al nostro Lorenzo Bernardi, Andrea Drews è in stato di grazia e sostituisce al meglio Thompson, chiudendo con 22 punti e il 31% di efficienza. La numero 11 stravince così il duello a distanza con Egonu, oggi davvero fuori giri: imprecisa in attacco, coi già citati errori, ma anche autrice di giocate che non le appartengono minimamente. La prova della stella azzurra riapre così il dibattito: in questa Italia esiste un piano b e, soprattuto, Ofelia Malinov è in grado di attuarlo? A guardare i risultati maturati contro Cina e USA sembrerebbe di no, ma l'augurio è di sbagliarci di grosso. Non è pensabile però consegnare ben 62 palloni da attaccare a una sola giocatrice. La quale, per quanto forte e atleticamente debordante, non riesce a mantenere uno standard di rendimento costante nel momento in cui la pressione diventa, giocoforza, ingestibile.

BOSETTI: "SPRECATO TANTO CON GLI USA, MA AI QUARTI A TESTA ALTA"

Che questa Italia abbia ancora tanto da dimostrare è lapalissiano. Eppure, dopo un inizio spettacolare, si è lentamente spenta, anche sotto i colpi delle responsabilità. Mai la Nazionale è riuscita ad andare oltre i quarti di finale nel torneo a Cinque Cerchi e il rischio che anche questa volta fallisca non è poi così remoto, stante il valore assoluto di avversarie quali Brasile o Serbia. Il k.o. odierno complica non poco la situazione di classifica, obbligandoci a sperare nella Turchia di Giovanni Guidetti. Se il ROC avesse infatti la meglio sulle turche, allora sarebbe quasi certamente 3° posto finale nel gruppo B e buone probabilità di incontrare la Serbia al prossimo turno, in quella che molti vedevano come una potenziale finale di questa Olimpiade. I calcoli si faranno ovviamente a fine giornata - e sui nostri social vi aggiorneremo sull'avversaria designata - ma intanto bisogna fare i conti col presente. Anche oggi, nessun processo. A differenza del post-Cina, però, bisogna prendere atto del fatto che a questa squadra serve qualcosa in più anche dal proprio allenatore. Mazzanti deve osare coi cambi, magari ridimensionando anche lo status della stessa Egonu: una superstar può - e deve saperlo fare - accettare anche un po' di panchina nel momento di assoluta difficoltà. Lasciare poi Sarah Fahr fuori così a lungo è inspiegabile, a meno che la centrale non abbia pagato qualche problema fisico. Con lei a muro è tutta un'altra Italia, anche nei frangenti in cui non le arriva mai un pallone da attaccare. Su questo, e su molto altro, bisognerà riflettere attentamente e in breve. I quarti di finale sono in programma per mercoledì 4 agosto. Un altro passo falso non è ammesso, almeno non se si vuole continuare a sognare nell'impresa di raggiungere il miglior traguardo di sempre del volley femminile alle Olimpiadi.

SYLLA: "C'È RABBIA. QUARTI? SE SI VUOLE VINCERE TOCCA BATTERE TUTTI"

Il tabellino

USA - Italia 3-2 (21-25; 25-16; 25-27; 25-16; 15-12)

USA: Hancock 1, Poulter 1, Wong-Orantes, Larson 13, Drews 22, Bartsch-Hackley 17, Hill 1, Akinradewo 10, Washington 11, Robinson n.e., Ogbogu, Thompson n.e. All. Karch Kiraly.

Italia: Sorokaite, Malinov 2, De Gennaro, Folie n.e., Orro 1, Bosetti 12, Chirichella 4, Danesi 4, Fahr 7, Pietrini 7, Sylla 7, Egonu 28. All. Davide Mazzanti.

L'ITALIA PERDE CON GLI USA, GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

RIVIVI USA-ITALIA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Pallavolo Stati Uniti - Italia 00:00:00 Replica

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

SPORT EXPLAINER: Pallavolo

Tokyo 2020 Primo ko per un'Italia irriconoscibile, vince la Cina IERI A 15:39