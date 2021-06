Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e pallavolo, con le squadre partecipanti, la formula della competizione, il calendario delle partite e alcune curiosità. La XXXII edizione deisi disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi che assegneranno le medaglie . Questo è il programma completo dei tornei di, con le squadre partecipanti, la formula della competizione, il calendario delle partite e alcune curiosità.

Sede e formula del torneo

I tornei di pallavolo si terranno a Tokyo dal 24 luglio all'8 agosto 2021. Tutti gli incontri verranno giocati alla Ariake Arena, impianto appena costruito e in grado di ospitare 15.000 spettatori. Le squadre partecipanti sono dodici sia nel torneo maschile che in quello femminile. Nella prima fase sono previsti due gironi all'italiana da sei squadre. Si qualificano ai quarti di finale le migliori quattro, incrociandosi a seconda della posizione ottenuta nel raggruppamento, ma con una novità. Mentre le prima di un girone affronterà la quarta dell'altro, gli abbinamenti tra seconde e terze verranno definite tramite sorteggio. Da lì si prosegue con l'eliminazione diretta fino alla finale.

L'Ariake Arena vista dall'esterno. L'impianto si trova nel quartiere di Koto e può ospitare fino a 15.000 spettatori. Credit Foto Getty Images

Partecipanti

Queste le squadre presenti al torneo maschile: Giappone (paese ospitante), Italia, Brasile, Stati Uniti, Polonia, Russia, Argentina, Francia, Iran, Tunisia, Venezuela, Canada. Nel gruppo A si sfideranno Giappone, Italia, Polonia, Canada, Iran e Venezuela. Nel gruppo B Brasile, Stati Uniti, Russia, Francia, Argentina e Tunisia. Nel torneo femminile si giocheranno l'oro Giappone, Italia, Serbia, Cina, Stati Uniti, Brasile, Russia, Kenya, Turchia, Corea del Sud, Argentina, Repubblica Dominicana. Nel gruppo A si affronteranno Giappone, Serbia, Brasile, Corea del Sud, Repubblica Dominicana e Kenya. Nel gruppo B Cina, Stati Uniti, Russia, Italia, Turchia e Argentina.

Calendario

24 luglio - 1° turno uomini (Italia-Canada)

25 luglio - 1° turno donne (Italia-Russia)

26 luglio - 2° turno uomini (Italia-Polonia)

27 luglio - 2° turno donne (Italia-Turchia)

28 luglio - 3° turno uomini (Italia-Giappone)

29 luglio - 3° turno donne (Italia-Argentina)

30 luglio - 4° turno uomini (Italia-Iran)

31 luglio - 4° turno donne (Italia-Cina)

1° agosto - 5° turno uomini (Italia-Venezuela)

2 agosto - 5° turno donne (Italia-Stati Uniti)

3 agosto - quarti uomini

4 agosto - quarti donne

5 agosto - semifinali uomini

6 agosto - semifinali donne

7 agosto - finale oro e finale bronzo uomini

8 agosto - finale oro e finale bronzo donne

L'Italia

La squadra maschile si è qualificata nell'agosto 2019, vincendo in quadrangolare di Bari e assicurandosi la dodicesima partecipazione olimpica di fila. A Rio 2016, Zaytsev e compagni furono d'argento, battuti solo dal Brasile. Stesso discorso per la squadra femminile, che ha staccato il pass per il Giappone nel quadrangolare preolimpico di Catania giocato lo scorso agosto. La scorsa edizione le azzurre uscirono al girone.

Atleti da seguire

Non sarà facile, ma l'Italvolley femminile ha buone chance di andare a medaglia e, perchè no, sognare il metallo più prezioso. Argento mondiale e bronzo europeo in carica, Egonu e compagne andranno a caccia di un risultato mai ottenuto da questa Nazionale in una rassegna olimpica.

Delusione dell'Italia di Volley Credit Foto Getty Images

Storia

La pallavolo viene inserita nel programma olimpico a partire da Tokyo 1964, dove debuttarono sia il torneo maschile che quello femminile. Tra gli uomini, in testa al medagliere ci sono tre squadre con tre ori ciascuna: Brasile, Stati Uniti e Unione Sovietica. Un successo a testa anche per Russia, Giappone, Paesi Bassi, Jugoslavia e Polonia. L'Italia è salita ben 6 volte sul podio ma senza mai vincere il torneo (tre argenti e tre bronzi). Tra le donne, domina l'Unione Sovietica con 4 ori. Poi Cina (campione in carica) e Cuba 3, seguite da Giappone e Brasile (2). L'Italia femminile ha disputato gli ultimi cinque tornei olimpici, ma il risultato migliore restano i quarti ottenuti ne 2004, 2008 e 2012.

