Nessuna variazione del quadro clinico e decorso stazionario del quadro neurologico, che resta grave. Alex Zanardi ha trascorso la dodicesima notte al policlinico universitario di Santa Maria alle Scotte di Siena, dove è ricoverato in prognosi riservata, in terapia intensiva, dal 19 giugno, quando a seguito di un incidente stradale è stato trasportato con l’elisoccorso e operato d’urgenza alla testa.

Il 53enne pilota e campione paralimpico bolognese, che lunedì ha subito il secondo intervento neurochirurgico, permane in coma farmacologico. In accordo con la famiglia di Zanardi non saranno diramati altri bollettini medici "in assenza di significativi sviluppi" come ha precisato ieri la direzione ospedaliera.

