Atletica e ciclismo sugli scudi. Di seguito il calendario completo degli italiani in gara sabato 4 settembre alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, il programma dettagliato, gli orari, le medaglie in palio. Gli orari sono italiani (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi).

Si parte con l'Atletica grande protagonista: nei 100 metri Martina Caironi, Monica Contrafatto, Ambra Sabatini daranno ceretamente battaglia, imperdibile la finale prevista alle ore 12. Poi la canoa, con Eleonora De Paolis, impegnata nel KL1 femminile e tanto tiro a segno: occhi puntati su Nadia Fario nella pistola 50 metri mista SH1-P4 e su Pamela Novaglio e Andrea Liverani nella carabina 50 metri mista SH2-R9. Infine le emozioni potrebbero arrivare dal tiro con l'arco: Elisabetta Mijno e Stefano Travisani vogliono portare altre medaglie al ricchissimo bottino azzurro.

CALENDARIO COMPLETO DEGLI ITALIANI NEL DAY-11 (ORARIO ITALIANO)

Ore 02:30 - ATLETICA, Batterie 100 metri T63 femminile (Martina Caironi, Monica Contrafatto, Ambra Sabatini). 12.00 eventuale Finale 100 metri T63 femminile

Ore 02:30 - CANOA, Semifinali KL1 femminile (Eleonora De Paolis). 3:45 - eventuale Finale KL1 femminile

Ore 02:30 - TIRO A SEGNO, Qualificazioni pistola 50 metri mista SH1-P4 (Nadia Fario). 5:15: eventuale Finale pistola 50 metri mista SH1-P4

Ore 3:00 - TIRO CON L’ARCO, Ottavi di finale ricurvo coppia mista / open – Italia (Elisabetta Mijno, Stefano Travisani) ore 10:30 eventuali Quarti di finale ricurvo coppia mista / open. 11:50 eventuali Semifinali ricurvo coppia mista /open. ore 12:35 eventuale Finale per il bronzo o per l’oro ricurvo coppia mista / open

Ore 05.30 - TIRO A SEGNO - Qualificazioni carabina 50 metri mista SH2-R9 (Pamela Novaglio, Andrea Liverani) . 7:45 eventuale Finale carabina 50 metri mista SH2-R9

